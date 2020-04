Doro Winkler ist Expertin für Menschenhandel beim Europarat und hat dessen neusten Bericht mitverfasst. Sie arbeitet bei der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FIZ in Zürich. Gilt die markante Zunahme der Fälle von Menschenhandel auch für die Schweiz? «Die Anzahl der Opfer, die zu uns findet, wird stetig höher. Es sind über 200 pro Jahr, die wir unterstützen, und es sind über 100, die neu dazukommen jedes Jahr.» Am häufigsten gehe es nach wie vor um die Ausbeutung im Sexgewerbe. Zunehmend seien aber auch Haushaltshilfen und Asylbewerberinnen betroffen: «Diese sind den Ausbeutern ausgeliefert, denn sie verfügen über kein soziales Umfeld.» Aber auch in der Gastronomie und in der Landwirtschaft gebe es Frauen und Männer, die ausgebeutet würden, so Doro Winkler.