Legende: Manasseh Sogavare, Premierminister der Salomonen, bei einer Rede vor der UNO. Keystone

Auch andere Inselstaaten in der Region stehen unter chinesischem Einfluss. Denn die Volksrepublik hat in den letzten Jahren ihre Präsenz im Pazifik deutlich ausgebaut. Zum Beispiel auch in Kiribati hat die Regierung nach Jahren der Anerkennung der Unabhängigkeit Taiwans ihre Politik geändert. Nun steht sie auf der Seite Chinas.

«Peking macht Diplomatie mit dem Scheckbuch und bezahlt für einen wachsenden Einfluss in dieser Region», wie Urs Wälterlin sagt. Man dürfe nicht vergessen: «Diese Länder mögen zwar klein sein, wenig bedeutend vielleicht im globalen Vergleich, aber in internationalen Foren wie etwa den Vereinten Nationen, da haben sie eine Stimme und auf diese will China in Zukunft zählen können.»