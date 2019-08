In einer Sequenz drängen Soldaten der Volksbefreiungsarmee unbewaffnete Menschen auf einem Platz zurück.

Ausschreitungen in der Stadt

Das chinesische Militär in Hongkong hat in sozialen Media ein Video veröffentlicht, das für Aufsehen sorgt: Zu sehen ist, wie Soldaten der Volksbefreiungsarmee gegen vermeintliche Randalierer vorgehen.

Soldaten seilen sich aus einem Kampfhelikopter ab, Rauch steigt auf, es wird scharf geschossen. In einer Sequenz des Videos drängen die Soldaten der chinesischen Volksbefreiungsarmee unbewaffnete Menschen von einem Platz.

Warnung gegen Hongkong

Zwar taucht im Video nirgendwo das Wort Hongkong auf. Jedoch tragen die chinesischen Soldaten darin rote Transparente, um Protestierer zu warnen. Beschriftet sind diese auf Englisch und mit traditionellen Schriftzeichen. In China ist Hongkong praktisch der einzige Ort, an dem diese Schriftzeichen noch verwendet werden.

Legende: Ausschnitt aus Propaganda-Video. SRF | EBU

Veröffentlicht wurde das Video passend zum Jahrestag der Gründung der Volksbefreiungsarmee. Trotzdem sei es eine einzige Provokation, sagt der bekannte Aktivist und Oppositionspolitiker Nathan Law in Hongkong.

«Peking hat schon früher Taktiken zur Einschüchterung verwendet. Sie warnen damit die Bevölkerung in Hongkong, nicht zu stark zu demonstrieren und die Regierung nicht herauszufordern.»

Das chinesische Militär unterhält in Hongkong mehrere Stützpunkte – die Soldaten bewegen sich in der Regel nicht ausserhalb des Militärgeländes. Dass China bei den Protesten in Hongkong wirklich das Militär einsetzt, gilt als äusserst unwahrscheinlich.