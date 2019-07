Inhalt

Bakterien und Gifte - «Wir trinken kein Leitungswasser»

Sauberes Trinkwasser ist in den USA keine Selbstverständlichkeit mehr. Arme, ländliche Gegenden können ihre Wassersysteme nicht mehr in Stand halten. Im ehemaligen Kohleabbau-Gebiet in den Appalachen ist die Lage besonders prekär.