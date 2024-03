Bandenkriminalität in Haiti

Bewaffnete Banden kontrollieren laut lokalen Medien rund 80 Prozent der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince.

Zuvor war das Nationalgefängnis in der Hauptstadt gestürmt worden, wobei ein Grossteil der Häftlinge entkommen konnte.

Legende: Polizei und Soldaten liefern sich auf dem Areal des internationalen Flughafens in Haitis Hauptstadt Kämpfe mit bewaffneten Banden – zwischen Passantinnen und Passanten. Keystone/AP Photo/Odelyn Joseph

Nachdem bewaffnete Gruppen das Nationalgefängnis in Port-au-Prince im Karibikstaat Haiti gestürmt und einen Grossteil der rund 3600 Häftlinge befreit haben, kontrollieren sie mittlerweile etwa 80 Prozent der Hauptstadt. Das berichten lokale Medien. Die Regierung hat angesichts der eskalierenden Lage einen 72-stündigen Ausnahmezustand verhängt. Zusätzlich soll eine nächtliche Ausgangssperre den Behörden dabei helfen, die «Situation wieder unter Kontrolle zu bringen».

Bandenmitglieder würden Polizeistationen angreifen und versuchen, die Kontrolle über den internationalen Flughafen zu übernehmen, sagte ein Hilfswerksvertreter gegenüber der BBC. Der Flughafen ist kurz nach Beginn der Kämpfe geschlossen worden. Die Bandenchefs hätten den Rücktritt von Premierminister Ariel Henry gefordert. Henrys Aufenthaltsort ist derzeit nicht bekannt.

Nachbarstaaten wappnen sich

In der benachbarten Dominikanischen Republik hat Präsident Luis Abinader als Reaktion auf die Eskalationen in Haiti die Grenzschutzanlagen inspiziert und erklärt, er werde keine Flüchtlingsunterkünfte für Menschen aus Haiti auf dominikanischem Territorium erlauben. Die brasilianische Regierung rief zur Entsendung einer multinationalen Truppe nach Haiti auf, und die Bahamas teilten mit, dass fast sämtliches Botschaftspersonal nach New Providence – der bevölkerungsreichsten Insel der Bahamas – zurückgerufen worden sei. Die USA riefen derweil ihre Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auf, Haiti schnellstmöglich zu verlassen.