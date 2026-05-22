Ein Büffel zieht in Bangladesch die Aufmerksamkeit auf sich. Denn die Frisur des Tiers gleicht jener von US-Präsident Trump.

Lange wird der Hype um den Wasserbüffel mit Albinismus wohl nicht mehr dauern. Denn der rund 700 Kilo schwere Büffel aus Bangladesch soll in wenigen Tagen beim islamischen Opferfest rituell geschlachtet werden.

Legende: Der Büffel wurde aufgrund seines Aussehens «Donald Trump» getauft. Reuters/Mohammad Ponir Hossain

Berühmt ist der Büffel nicht nur im Internet – auch vor Ort wollen viele den ungewöhnlichen Büffel sehen. Wegen des grossen Andrangs von habe er bereits Gewicht verloren, sagt sein Besitzer. Nun verbringt er seine letzten Tage an einem ruhigeren Ort. «Ich werde Donald Trump vermissen. Aber genau darum geht es beim Eid al-Adha: darum, ein Opfer zu bringen», sagt er.

In Bangladesch ist das Schlachten von Tieren wie Wasserbüffeln, Ziegen, Schafen und Rindern ein wesentlicher Bestandteil des islamischen Opferfestes Eid ul-Adha, das Ende Mai gefeiert wird.