Der Unmut der Bäuerinnen und Bauern in Frankreich findet auch ein Echo in der Westschweiz. Das Gesicht der bisher völlig friedlichen Protestbewegung ist der 23-jährige Arnaud Rochat. Er hat auf Facebook am vergangenen Mittwoch die Gruppe «Révolte Agricole Suisse» gegründet. Hauptforderung: Die Bauern müssten für ihre Produkte anständig bezahlt werden, nicht durch Direktzahlungen.

Schon über 5000 Mitglieder zähle die Gruppe seither und täglich kämen 1000 neue dazu, sagt Rochat. Der Protest macht sich auch in der realen Welt bemerkbar. So wurden in der Romandie über 300 Ortsschilder abmontiert und verkehrt herum wieder angeschraubt. Ganz nach dem Motto der französischen Bauern: «On marche sur la tête».

Bauernpräsident Markus Ritter ist mit der neuen Bewegung im Gespräch, auch damit alles friedlich bleibt und nicht in rabiate Aktionen wie in Frankreich ausufert. Er findet es gut, «wenn auch unsere Basis auf eine sympathische Art und Weise auf ihre Sorgen aufmerksam machen kann». Rochat will angesichts der grossen Unterstützung mit seinem «Bauernaufstand» weitermachen. (Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli)