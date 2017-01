Wahlen in Frankreich Bedingungsloses Grundeinkommen spaltet die französische Linke

Heute, 9:03 Uhr

Charles Liebherr

Den Kandidaten der Sozialisten in Frankreich fehlten alternative Ideen, sagt SRF-Korrespondent Charles Liebherr. Kein Wunder, sollten die Leute am Sonntag nicht an den Vorwahlen teilnehmen.