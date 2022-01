Legende: Überlebende verlassen das Konzentrationslager Auschwitz im Januar 1945. imago images

Während des Dritten Reiches ermordeten die Nationalsozialisten im Konzentrationslager Auschwitz über eineinhalb Millionen Männer, Frauen und Kinder. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee die Gefangenen.

In den Tagen zuvor wurden noch etwa 56'000 Häftlinge von den Nazis aus dem Gebiet «evakuiert» und grösstenteils in Todesmärschen nach Westen getrieben. Die Sowjettruppen fanden nur noch etwa 7000 Gefangene vor, von denen in den folgenden Tagen trotz medizinischer Hilfe viele verstarben.

Die Vereinten Nationen erklärten den 27. Januar im Jahr 2005 zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts.