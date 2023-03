Es ist ruhig beim neuen grossen Containerhafen von Schanghai. Lastwagen stehen überall am Strassenrand. Die meisten Fahrer verkriechen sich an diesem kaltregnerischen Tag in den Kabinen.

Einer der Fahrer steigt runter fürs Gespräch: «Das Geschäft läuft schlecht. Wenn jemand meinen Lastwagen kaufen will, ich würde ihn sofort verkaufen. Ich habe ja nichts zu tun. Ich erhalte aktuell nur sieben bis acht Aufträge pro Monat und die Bezahlung ist erst noch schlecht.» In normalen Zeiten habe er 20 Aufträge im Monat. Doch es würden immer weniger.

Sinkende Exporte

Auch die offiziellen Zahlen zeigen abwärts. Die letzten aktuellen Exportdaten für vergangenen Dezember stehen bei minus 9.9 Prozent. Eine wichtige Ursache dafür ist die schlechte wirtschaftliche Lage in Europa und den USA. Läufts dort schlecht, sinkt die Nachfrage nach chinesischen Gütern.

Legende: Überall am Hafen warten Lastwagen auf einen Auftrag. SRF

Kommt dazu: Immer mehr Güter werden in anderen Ländern produziert. Einerseits wegen Handelskonflikten, andererseits, weil China nicht mehr ein Billigst-Produktionsstandort ist.

Frust und Geldsorgen

Während die Exporte sinken, steigt der Frust bei den Lastwagenfahrern am Hafen. «Unsere Generation muss viel Druck aushalten. So viele Ausgaben: Die Ausbildung der Kinder, die Hypotheken, die Gesundheitskosten der Eltern. Ich hatte 100'000 Yuen gespart. Dann wurden meine Eltern krank. Jetzt habe ich Schulden.»

Legende: Für rund drei Franken können die wartenden Fahrer Mittag essen. SRF

Der Fahrer bietet Zigaretten an und fügt an: «Ich bin müde. So müde. Ich möchte einschlafen und nicht mehr aufwachen. Es ist so viel Druck.»

Um Geld zu sparen, warte er am Hafen auf den nächsten Auftrag. Manchmal mehrere Tage neben den aufgestapelten leeren Container.

Leere Container wohin das Auge reicht

Blau, grün, gelb, rot: Die bunten Containerberge sind Ausdruck der Handelsflaute. Vor zwei Jahren musste man noch leere Container suchen. Jetzt türmen sich Tausende im ganzen Hafen. Nicht nur hier, auch in anderen Häfen.

Und während sich die Container stapeln, fallen die Preise für deren Transport: Die Kosten, um einen Container nach Europa zu verschiffen, sind im Vergleich zu den Spitzenzeiten 2021 um 80 Prozent gefallen, Richtung USA gar um 90 Prozent.

Die Regierung hilft aus

«Wenn das die Zukunft ist, dann könnte es zu Protesten kommen. Die Leute können die Situation, den Druck nicht mehr lange ertragen», sagt der Lastwagenfahrer.

Legende: Leere Container stapeln sich am Hafen in Schanghai. SRF

Tatsächlich hat die Regierung realisiert, dass die Situation brenzlig ist. Deshalb haben die Behörden Kredite organisiert für eigenständige Lastwagenfahrer und kleinere Logistik-Firmen.

Vorübergehend mag dies den Geldmangel lindern. Die Probleme der Wirtschaft sind damit noch nicht gelöst. Lösungen soll der Nationale Volkskongress nun ab Sonntag präsentieren.