Nach der Beisetzung von Papst Franziskus ist dessen Grab erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich.

Seit den frühen Morgenstunden stehen Hunderte Gläubige und Interessierte vor der Basilika Santa Maria Maggiore an, um in die Marienkirche zu gelangen.

In der Kirche ausserhalb der Vatikanmauern wurde der Pontifex am Samstag nach einem grossen Requiem auf dem Petersplatz und einem Trauerzug durch die Ewige Stadt beerdigt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Seit 7 Uhr morgens hat die Marienkirche ihre Pforten geöffnet. Bildquelle: Reuters/Claudia Greco. 1 / 3 Legende: Seit 7 Uhr morgens hat die Marienkirche ihre Pforten geöffnet. Reuters/Claudia Greco

Bild 2 von 3. Geduldiges Warten innerhalb der Kirche. Bildquelle: Reuters/Claudia Greco. 2 / 3 Legende: Geduldiges Warten innerhalb der Kirche. Reuters/Claudia Greco

Bild 3 von 3. Zu sehen ist am Grab eine schlichte Marmor-Platte mit der Aufschrift «Franciscus». Bildquelle: Reuters/Claudia Greco. 3 / 3 Legende: Zu sehen ist am Grab eine schlichte Marmor-Platte mit der Aufschrift «Franciscus». Reuters/Claudia Greco Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Basilika öffnete um 7.00 Uhr ihre Pforten. Als Ort für das Grab wählte der Papst, der am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben war, eine Stelle im linken Seitenschiff. Am Samstagnachmittag wurde der Sarg dort unter Ausschluss der Öffentlichkeit und in kleinem Kreis beigesetzt. Zu sehen ist am Grab eine schlichte Marmor-Platte mit der Aufschrift «Franciscus». Darüber ist eine Nachbildung seines silberfarbenen Brustkreuzes (Pektorale) angebracht.

Die Trauerfeier für den Papst in Bildern

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 25. Schon früh am Morgen füllte sich der Petersplatz mit Sicherheitskräften und Gläubigen. Bildquelle: Keystone/AP/Bernat Armangue. 1 / 25 Legende: Schon früh am Morgen füllte sich der Petersplatz mit Sicherheitskräften und Gläubigen. Keystone/AP/Bernat Armangue

Bild 2 von 25. Menschen aus aller Welt reisten für die Trauerfeier an. Bildquelle: Keystone/Kevin Coombs. 2 / 25 Legende: Menschen aus aller Welt reisten für die Trauerfeier an. Keystone/Kevin Coombs

Bild 3 von 25. Auf dem Banner: «Auf Wiedersehen Vater, Lehrer und Poet.». Bildquelle: Reuters/Nathan Howard. 3 / 25 Legende: Auf dem Banner: «Auf Wiedersehen Vater, Lehrer und Poet.» Reuters/Nathan Howard

Bild 4 von 25. Die Massen verteilten sich auf dem Petersplatz sowie auf weiteren Strassen in der Umgebung. Bildquelle: Keystone/ ALESSANDRA TARANTINO. 4 / 25 Legende: Die Massen verteilten sich auf dem Petersplatz sowie auf weiteren Strassen in der Umgebung. Keystone/ ALESSANDRA TARANTINO

Bild 5 von 25. Die Behörden sprachen von insgesamt 400'000 Menschen, davon 250'000 auf dem Petersplatz selbst. Bildquelle: Keystone/Nathan Howard. 5 / 25 Legende: Die Behörden sprachen von insgesamt 400'000 Menschen, davon 250'000 auf dem Petersplatz selbst. Keystone/Nathan Howard

Bild 6 von 25. Kardinäle Franziskus zu Ehren in Rot. Liturgisch wäre eigentlich Weiss vorgesehen für den Osterfestkreis. Bildquelle: Reuters/Nathan Howard. 6 / 25 Legende: Kardinäle Franziskus zu Ehren in Rot. Liturgisch wäre eigentlich Weiss vorgesehen für den Osterfestkreis. Reuters/Nathan Howard

Bild 7 von 25. Zeremonienmeister Erzbischof Diego Giovanni Ravelli bereitete den Sarg des Verstorbenen im Petersdom vor. Bildquelle: Keystone/AP/Vatican Media. 7 / 25 Legende: Zeremonienmeister Erzbischof Diego Giovanni Ravelli bereitete den Sarg des Verstorbenen im Petersdom vor. Keystone/AP/Vatican Media

Bild 8 von 25. Anschliessend wurde er für die Messe aus dem Petersdom auf den Platz getragen und vor dem Altar aufgestellt. Bildquelle: Keystone/Gregorio Borgia. 8 / 25 Legende: Anschliessend wurde er für die Messe aus dem Petersdom auf den Platz getragen und vor dem Altar aufgestellt. Keystone/Gregorio Borgia

Bild 9 von 25. Auf den Sarg wurde das offene Evangelium gelegt. Bildquelle: Reuters/Dylan Martinez. 9 / 25 Legende: Auf den Sarg wurde das offene Evangelium gelegt. Reuters/Dylan Martinez

Bild 10 von 25. Schweizer Gardisten standen Spalier. Bildquelle: Keystone/Guglielmo Mangiapane. 10 / 25 Legende: Schweizer Gardisten standen Spalier. Keystone/Guglielmo Mangiapane

Bild 11 von 25. Geleitet wurde die Messe vom 91-jährigen Kardinalsdekan Giovanni Battista Re. Bildquelle: Keystone/EPA/ALESSANDRO DI MEO. 11 / 25 Legende: Geleitet wurde die Messe vom 91-jährigen Kardinalsdekan Giovanni Battista Re. Keystone/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Bild 12 von 25. Auch rund 4000 Priester aus aller Welt nahmen vom Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche Abschied. Bildquelle: Keystone/MARKUS SCHREIBER. 12 / 25 Legende: Auch rund 4000 Priester aus aller Welt nahmen vom Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche Abschied. Keystone/MARKUS SCHREIBER

Bild 13 von 25. In einer der ersten Reihen sassen unter anderem US-Präsident Donald Trump und der französische Präsident Emmanuel Macron. Bildquelle: Keystone/EPA/RICCARDO ANTIMIANI. 13 / 25 Legende: In einer der ersten Reihen sassen unter anderem US-Präsident Donald Trump und der französische Präsident Emmanuel Macron. Keystone/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Bild 14 von 25. Für die Schweiz war Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, oben rechts, anwesend. Bildquelle: Keystone/AP/Markus Schreiber. 14 / 25 Legende: Für die Schweiz war Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, oben rechts, anwesend. Keystone/AP/Markus Schreiber

Bild 15 von 25. Donald Trump nahm in Begleitung von Ehefrau Melania an der Messe teil. Bildquelle: Reuters/Kai Pfaffenbach. 15 / 25 Legende: Donald Trump nahm in Begleitung von Ehefrau Melania an der Messe teil. Reuters/Kai Pfaffenbach

Bild 16 von 25. Auch der ehemalige US-Präsident Joe Biden war dabei. Bildquelle: Reuters/Nathan Howard. 16 / 25 Legende: Auch der ehemalige US-Präsident Joe Biden war dabei. Reuters/Nathan Howard

Bild 17 von 25. Der ukrainische Präsident Wolodomir Selenski bei seiner Ankunft. Bildquelle: Keystone/ MARKUS SCHREIBER. 17 / 25 Legende: Der ukrainische Präsident Wolodomir Selenski bei seiner Ankunft. Keystone/ MARKUS SCHREIBER

Bild 18 von 25. Zwischen Trump und Selenski kam es abseits der Feierlichkeit zu einem bilateralen Gespräch. Bildquelle: Keystone/AP/Ukrainian Presidential Press Office. 18 / 25 Legende: Zwischen Trump und Selenski kam es abseits der Feierlichkeit zu einem bilateralen Gespräch. Keystone/AP/Ukrainian Presidential Press Office

Bild 19 von 25. Ungarns Präsident Viktor Orban in Begleitung seiner Ehefrau. Bildquelle: Keystone/GREGORIO BORGIA. 19 / 25 Legende: Ungarns Präsident Viktor Orban in Begleitung seiner Ehefrau. Keystone/GREGORIO BORGIA

Bild 20 von 25. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Bildquelle: Keystone/GREGORIO BORGIA. 20 / 25 Legende: Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Keystone/GREGORIO BORGIA

Bild 21 von 25. Norwegens Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit. Bildquelle: Keystone/GREGORIO BORGIA. 21 / 25 Legende: Norwegens Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit. Keystone/GREGORIO BORGIA

Bild 22 von 25. Die Trauer unter den Gläubigen während der Messe war gross. Bildquelle: Keystone/Susana Vera. 22 / 25 Legende: Die Trauer unter den Gläubigen während der Messe war gross. Keystone/Susana Vera

Bild 23 von 25. Nach der Messe wurde der Sarg durch Rom gefahren. Bildquelle: Keystone/MATTEO CIAMBELLI. 23 / 25 Legende: Nach der Messe wurde der Sarg durch Rom gefahren. Keystone/MATTEO CIAMBELLI

Bild 24 von 25. Als erster Papst seit mehr als 120 Jahren wird Franziskus nicht im Petersdom in den vatikanischen Grotten begraben. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Bernat Armangue. 24 / 25 Legende: Als erster Papst seit mehr als 120 Jahren wird Franziskus nicht im Petersdom in den vatikanischen Grotten begraben. Keystone/AP Photo/Bernat Armangue

Bild 25 von 25. Franziskus hatte testamentarisch verfügt, dass er in der Kirche Santa Maria Maggiore begraben wird. Bildquelle: Keystone/EPA/VATICAN MEDIA. 25 / 25 Legende: Franziskus hatte testamentarisch verfügt, dass er in der Kirche Santa Maria Maggiore begraben wird. Keystone/EPA/VATICAN MEDIA Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die für die Trauerfeiern und das nahende Konklave, also die Wahl eines Franziskus-Nachfolgers, zusammengekommenen Kardinäle werden um 16.00 Uhr gemeinsam die letzte Ruhestätte des 266. Papstes besuchen und dort ein Abendgebet abhalten. Durch das neue Grab ist davon auszugehen, dass künftig noch deutlich mehr Pilger und Besucher in die Marienkirche kommen werden.