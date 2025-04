Darum geht es: Neben Politikerinnen, Monarchen, mehr als 200 Kardinälen und gut 4000 anderen Geistlichen versammelten sich bei strahlendem Sonnenschein rund 250'000 Menschen dicht gedrängt auf dem Vorplatz des Petersdoms und in den umliegenden Strassen. Sie erwiesen Franziskus die letzte Ehre, nachdem dieser am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben war.

Die Trauerfeier in Bildern

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 21. Die Menschenmassen verteilten sich auf dem Petersplatz selbst sowie weiteren Strassen in der Gegend. Die Behörden sprachen von mehreren Hunderttausend Besuchern. Bildquelle: Keystone/ ALESSANDRA TARANTINO. 1 / 21 Legende: Die Menschenmassen verteilten sich auf dem Petersplatz selbst sowie weiteren Strassen in der Gegend. Die Behörden sprachen von mehreren Hunderttausend Besuchern. Keystone/ ALESSANDRA TARANTINO

Bild 2 von 21. «Auf Wiedersehen Vater, Lehrer und Poet.» Schon früh füllte sich der Petersplatz mit Gläubigen verschiedener Länder. Bildquelle: Reuters/Nathan Howard. 2 / 21 Legende: «Auf Wiedersehen Vater, Lehrer und Poet.» Schon früh füllte sich der Petersplatz mit Gläubigen verschiedener Länder. Reuters/Nathan Howard

Bild 3 von 21. Der Sarg mit dem Leichnam wurde für die Messe aus dem Petersdom auf den Platz getragen und vor dem Altar aufgestellt. Bildquelle: Keystone/Gregorio Borgia. 3 / 21 Legende: Der Sarg mit dem Leichnam wurde für die Messe aus dem Petersdom auf den Platz getragen und vor dem Altar aufgestellt. Keystone/Gregorio Borgia

Bild 4 von 21. Das Evangelium offen auf dem Sarg des Papstes. Bildquelle: Reuters/Dylan Martinez. 4 / 21 Legende: Das Evangelium offen auf dem Sarg des Papstes. Reuters/Dylan Martinez

Bild 5 von 21. Schweizer Gardisten stehen Spalier vor dem Sarg des Pontifex. Bildquelle: Keystone/Guglielmo Mangiapane. 5 / 21 Legende: Schweizer Gardisten stehen Spalier vor dem Sarg des Pontifex. Keystone/Guglielmo Mangiapane

Bild 6 von 21. Geleitet wurde die Messe vom 91-jährigen Kardinalsdekan Giovanni Baptista Re. Er sagte in seiner Predigt, Franziskus sei ein Papst gewesen, der mitten unter den Menschen war – und ein offenes Herz hatte für alle. Bildquelle: Reuters/Claudia Greco. 6 / 21 Legende: Geleitet wurde die Messe vom 91-jährigen Kardinalsdekan Giovanni Baptista Re. Er sagte in seiner Predigt, Franziskus sei ein Papst gewesen, der mitten unter den Menschen war – und ein offenes Herz hatte für alle. Reuters/Claudia Greco

Bild 7 von 21. Kardinäle Franziskus zu Ehren in rot, der Farbe des Papstes. Liturgisch wäre eigentlich weiss vorgesehen für den Osterfestkreis. Bildquelle: Reuters/Nathan Howard. 7 / 21 Legende: Kardinäle Franziskus zu Ehren in rot, der Farbe des Papstes. Liturgisch wäre eigentlich weiss vorgesehen für den Osterfestkreis. Reuters/Nathan Howard

Bild 8 von 21. Auch rund 4000 Priester aus aller Welt nahmen vom Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche Abschied. Bildquelle: Keystone/MARKUS SCHREIBER. 8 / 21 Legende: Auch rund 4000 Priester aus aller Welt nahmen vom Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche Abschied. Keystone/MARKUS SCHREIBER

Bild 9 von 21. Unter den Trauernden waren zahlreiche Staatsgäste. In der ersten Reihe befinden sich unter anderem Trump, Macron und links Selenski – aus der Schweiz war Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter anwesend. Bildquelle: Reuters/MARKUS SCHREIBER. 9 / 21 Legende: Unter den Trauernden waren zahlreiche Staatsgäste. In der ersten Reihe befinden sich unter anderem Trump, Macron und links Selenski – aus der Schweiz war Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter anwesend. Reuters/MARKUS SCHREIBER

Bild 10 von 21. US-Präsident Donald Trump in Begleitung von Ehefrau Melania Trump ein. Bildquelle: Reuters/Kai Pfaffenbach. 10 / 21 Legende: US-Präsident Donald Trump in Begleitung von Ehefrau Melania Trump ein. Reuters/Kai Pfaffenbach

Bild 11 von 21. Norwegens Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit beim Eintreffen. Bildquelle: Keystone/GREGORIO BORGIA. 11 / 21 Legende: Norwegens Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit beim Eintreffen. Keystone/GREGORIO BORGIA

Bild 12 von 21. Der ukrainische Präsident Wolodomir Selenski. Bildquelle: Keystone/ MARKUS SCHREIBER. 12 / 21 Legende: Der ukrainische Präsident Wolodomir Selenski. Keystone/ MARKUS SCHREIBER

Bild 13 von 21. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Bildquelle: Keystone/GREGORIO BORGIA. 13 / 21 Legende: Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Keystone/GREGORIO BORGIA

Bild 14 von 21. Ungarns Präsident Viktor Orban in Begleitung seiner Ehefrau. Bildquelle: Keystone/GREGORIO BORGIA. 14 / 21 Legende: Ungarns Präsident Viktor Orban in Begleitung seiner Ehefrau. Keystone/GREGORIO BORGIA

Bild 15 von 21. Der ehemalige US-Präsident Joe Biden. Bildquelle: Reuters/Nathan Howard. 15 / 21 Legende: Der ehemalige US-Präsident Joe Biden. Reuters/Nathan Howard

Bild 16 von 21. Neben den Mächtigen der Welt füllen aber vor allem Gläubige aus aller Welt den Petersplatz in Rom für den Abschied ihres Papstes. Bildquelle: Keystone/Kevin Coombs. 16 / 21 Legende: Neben den Mächtigen der Welt füllen aber vor allem Gläubige aus aller Welt den Petersplatz in Rom für den Abschied ihres Papstes. Keystone/Kevin Coombs

Bild 17 von 21. Die Trauer unter den Gläubigen während der Messe war gross. Bildquelle: Keystone/Susana Vera. 17 / 21 Legende: Die Trauer unter den Gläubigen während der Messe war gross. Keystone/Susana Vera

Bild 18 von 21. Nach der Messe wurde der Sarg zur Marienkirche gefahren. Vom Strassenrand jubelten Tausende dem Konvoi zu. Als die Wagen die Kirche erreichten, riefen die Menschen laut «Francesco». Bildquelle: Keystone/MATTEO CIAMBELLI. 18 / 21 Legende: Nach der Messe wurde der Sarg zur Marienkirche gefahren. Vom Strassenrand jubelten Tausende dem Konvoi zu. Als die Wagen die Kirche erreichten, riefen die Menschen laut «Francesco». Keystone/MATTEO CIAMBELLI

Bild 19 von 21. Der Papst hatte testamentarisch verfügt, dass er nicht im Vatikan, sondern in der Marienkirche von Santa Maria Maggiore begraben wird. Bildquelle: Reuters/Alkis Konstantinidis. 19 / 21 Legende: Der Papst hatte testamentarisch verfügt, dass er nicht im Vatikan, sondern in der Marienkirche von Santa Maria Maggiore begraben wird. Reuters/Alkis Konstantinidis

Bild 20 von 21. Von schätzungsweise 250'000 Menschen sprach der Vatikan nach der Messe, die sich heute auf dem Petersplatz in Rom und umliegenden Strassen und Plätzen versammelt hätten. Bildquelle: Keystone/ANDREW MEDICHINI. 20 / 21 Legende: Von schätzungsweise 250'000 Menschen sprach der Vatikan nach der Messe, die sich heute auf dem Petersplatz in Rom und umliegenden Strassen und Plätzen versammelt hätten. Keystone/ANDREW MEDICHINI

Bild 21 von 21. Der Petersplatz aus der Vogelperspektive. Bildquelle: Keystone/Nathan Howard. 21 / 21 Legende: Der Petersplatz aus der Vogelperspektive. Keystone/Nathan Howard Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Subtiler Appell in Predigt: Als einen Papst «mit grosser menschlicher Wärme und zutiefst empfindsam» beschrieb Kardinalsdekan Giovanni Battista Re, der das etwas mehr als zwei Stunden lange Requiem auf dem Petersplatz leitete, den Verstorbenen. In einer emotionalen Predigt erzählte er von seinem Wirken, von dessen Einsatz für die Armen und Schwachen, für den Frieden sowie gegen Ungerechtigkeit und Krieg. Dies konnte als subtiler Appell verstanden werden in Richtung der Mächtigen dieser Welt. Einige von ihnen waren auf dem Petersplatz bei dem Requiem dabei, etwa US-Präsident Donald Trump, der in der ersten Reihe sass. Ein paar Plätze weiter nahm der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski Platz.

Ausnahmezustand in Rom: Die hunderten Politiker aus mehr als 160 Delegationen sorgten in Rom für einen Ausnahmezustand. Vor allem wegen Trump, der am späten Freitagabend mit seiner Frau Melania in der Air Force One auf dem Flughafen Fiumicino landete, herrschten extreme Sicherheitsvorkehrungen. Etliche Strassen waren gesperrt. Rund 10'000 Einsatzkräfte wurden aufgeboten, um einen reibungslosen Ablauf der Grossveranstaltung zu gewährleisten. Über der Stadt kreisten Helikopter. Das gesamte Gebiet rund um den Vatikan wurde strengstens bewacht. Scharfschützen, Hundestaffeln, Patrouillen auf dem Fluss Tiber, Polizisten und Soldaten mit Anti-Drohnen-Technologie und andere Spezialeinheiten waren im Einsatz. Das italienische Heer war zudem mit Kampfjets in Bereitschaft.

Bundespräsidentin im Vatikan: «Intensive und bewegende Zeremonie» Box aufklappen Box zuklappen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat die Trauerzeremonie für den verstorbenen Pontifex als «intensiv und bewegend» bezeichnet. «Ich war beeindruckt, wie viele Gläubige auf den Strassen und auf dem Petersplatz waren. Die Schweiz gedenkt mit aller Welt eines Lebens im Dienst der anderen», sagte Keller-Sutter bei einer Medienkonferenz nach der Beerdigung von Papst Franziskus. Am Rande der Zeremonie sprach die Bundespräsidentin kurz mit US-Präsidenten Donald Trump, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seinem argentinischen Amtskollegen Javier Milei. «Mit Präsident Trump habe ich erst kürzlich telefoniert, das Gespräch war sehr freundschaftlich», erklärte Keller-Sutter.

Trauerzug mit Sarg im Papamobil: Nach der Messe auf dem Peterplatz wurde der Sarg des Papstes auf ein offenes Papamobil gelegt, das Franziskus auf seine letzte irdische Reise brachte. Auf den abgesperrten Strassen fuhr der Konvoi zunächst über den Tiber, dann durch das historische Zentrum Roms, über die Piazza Venezia, vorbei am Forum Romanum und dem wohl bekanntesten Wahrzeichen der Stadt, dem Kolosseum. Schliesslich erreichte der Sarg nach etwas weniger als einer halben Stunde die Lieblingskirche von Franziskus – die Santa Maria Maggiore. Den Trauerzug von Papst Franziskus durch Rom haben nach Schätzung des Vatikans rund 150'000 Menschen am Strassenrand verfolgt.

Letzte Ruhestätte ausserhalb des Vatikans: Einen solchen Trauerzug hat auch die Ewige Stadt schon lange nicht mehr gesehen. Als erster Papst seit mehr als 120 Jahren wird Franziskus nicht im Petersdom in den vatikanischen Grotten begraben, wie noch seine Vorgänger Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Zudem fand die Beisetzung in der Basilika Santa Maria Maggiore in einem verhältnismässig kleinem und nicht-öffentlichem Rahmen statt: mit Kardinälen, Franziskus engen Mitarbeitern, seinem persönlichen Krankenpfleger sowie auf Wunsch des Papstes auch mit einigen armen und obdachlosen Menschen.