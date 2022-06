61 Jahre nach der Ermordung des ersten Premierministers der unabhängigen Republik Kongo hat sich die belgische Regierung offiziell entschuldigt, an der Tötung von Patrice Lumumba beteiligt gewesen zu sein.

In einer symbolischen Zeremonie übergab die belgische Justiz Lumumbas Nachkommen einen Zahn. Es ist das einzige erhaltene Körperteil des Nationalhelden, der unter Mithilfe von westlichen Geheimdiensten und Polizei gefoltert und getötet wurde.