Externe Ermittler sehen starke Hinweise auf Korruption bei mehreren aktiven und ehemaligen Mitgliedern der Parlamentarischen Versammlung des Europarats.

So habe eine Gruppe innerhalb der Organisation für Aserbaidschan gearbeitet, heisst es im Bericht der Untersuchungskommission.

Im Gegenzug sei Geld aus dem autoritär geführten Land geflossen.

Legende: Auch Schweizer Vertreter sitzen in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Reuters

Auch die Führungen anderer Länder hätten versucht, mit Zahlungen Einfluss zu nehmen. Der Europarat hat unter anderem die Aufgabe, über die Einhaltung der Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten zu wachen. Der Organisation mit Sitz in Strassburg gehören alle EU-Staaten an, daneben aber auch die Schweiz, die Türkei, Russland oder Aserbaidschan. Im vergangenen Jahr wurde die Untersuchungskommission ins Leben gerufen, um Verdachtsfällen von Korruption nachzugehen.

Der Bericht umfasst 200 Seiten und wurde von zwei ehemaligen Richtern am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und einem französischen Untersuchungsrichter erarbeitet. Aserbaidschan versucht dem Bericht zufolge seit seiner Aufnahme in den Europarat im Jahre 2001, die Arbeit der paneuropäischen Länderorganisation zu beeinflussen.

In der Parlamentarier-Versammlung, der 324 nationale Abgeordnete angehören, hat das Land nach Informationen von Nichtregierungsorganisationen eine Reihe von Abgeordneten mit Geldzuwendungen und Luxusgütern bestochen um kritische Berichte über Wahlen oder die Menschenrechtslage im Land zu verhindern.

Die Vorwürfe in dem Bericht reichen bis in höchste Ränge der Parlamentarischen Versammlung: Auch ihr ehemaliger Präsident Pedro Agramunt wird verdächtigt an korrupten Handlungen beteiligt gewesen zu sein.