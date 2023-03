Mangelernährung bei Müttern steigt in Krisenländern stark an

Die Zahl werdender und stillender Mütter, die an akuter Mangelernährung leiden, ist in den zwölf am stärksten von der globalen Nahrungsmittel- und Ernährungskrise betroffenen Ländern seit 2020 um 25 Prozent gestiegen.

Laut einem Bericht des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen Unicef ist die Zahl der betroffenen Frauen und Mädchen im Jugendalter in diesen Ländern von 5.5 auf 6.9 Millionen gestiegen.

Die Ernährungsmängel wirken sich nicht nur auf das Wohlbefinden dieser Frauen aus, sondern auch auf ihre Kinder.

Audio Aus dem Archiv: Unicef warnt vor Hungerkatastrophe für Kinder 03:36 min, aus Rendez-vous vom 17.05.2022. Bild: Keystone-SDA abspielen. Laufzeit 3 Minuten 36 Sekunden.

Unicef hat den Bericht anlässlich des Weltfrauentages am 8. März veröffentlicht. Darin wird davor gewarnt, dass sich die Ernährungssituation für heranwachsende Mädchen und Frauen aufgrund der vielfältigen Krisen sowie der anhaltenden Geschlechterungleichheit weiter verschlechtere.

Afghanistan, Burkina Faso, Tschad, Äthiopien, Kenia, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Südsudan, Sudan und Jemen sind Brennpunkte einer globalen Ernährungskrise, die durch den Krieg in der Ukraine sowie durch anhaltende Dürren, Konflikte und Instabilität weiter verschärft wurde.

Wenn Mädchen und Frauen unzureichend ernährt sind, hat dies weitreichende Konsequenzen. Ihr Immunsystem wird geschwächt und ihre kognitive Entwicklung beeinträchtigt.

Lebensbedrohliche Konsequenzen

Sie sind laut dem Bericht einem erhöhten Risiko lebensbedrohlicher Komplikationen ausgesetzt, beispielsweise während der Schwangerschaft und bei der Geburt. Dies kann gefährliche und irreversible Folgen für das Überleben, das Wachstum sowie die Lernchancen und das spätere Einkommen ihrer Kinder haben.

Weltweit leiden laut Unicef 51 Millionen Kinder unter zwei Jahren an Wachstumsverzögerungen, das heisst, sie sind aufgrund von Mangelernährung zu klein für ihr Alter. Während der Schwangerschaft und in den ersten sechs Lebensmonaten hängen Kinder vollständig von der Ernährung ihrer Mütter ab. Gerade dieser Zeitraum ist entscheidend für die weitere Entwicklung von Kindern.

Legende: Die Zahl der akut unterernährten schwangeren und stillenden Frauen ist in stark betroffenen Ländern seit 2020 um 25 Prozent gestiegen. Reuters/Sahal Abdule

Zur Verhinderung von Unterernährung bei Kindern müsse etwas gegen die Mangelernährung von heranwachsenden Mädchen und Frauen getan werden, sagt Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell. Wenn die internationale Gemeinschaft jetzt nicht gegensteuere, könnten die Folgen über Generationen hinweg andauern.

Um Unterernährung bei Kindern zu verhindern, müssen wir auch etwas gegen die Mangelernährung von heranwachsenden Mädchen und Frauen tun.

Weibliche Teenager und Frauen in Südasien und in Afrika südlich der Sahara sind laut dem Bericht am stärksten von der Ernährungskrise betroffen: Zwei von drei heranwachsende Mädchen und Frauen weltweit leiden dort an Untergewicht, drei von fünf an Anämie.

Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mädchen und Frauen aus den ärmsten Familien untergewichtig sind, doppelt so hoch wie bei denjenigen aus den wohlhabendsten Familien.

Dringender Appell

Laut Unicef beeinträchtigen globale Krisen den Zugang von Frauen zu nahrhaften Lebensmitteln unverhältnismässig. Im Jahr 2021 waren 126 Millionen mehr Frauen als Männer von Ernährungsunsicherheit betroffen, 2019 waren es noch 49 Millionen. Damit hat sich die geschlechtsspezifische Kluft im Hinblick auf die Ernährungsunsicherheit mehr als verdoppelt.

«Wenn Mädchen und Frauen keinen Zugang zu ausgewogener Ernährung haben, verschärft dies die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern weiter», sagt Russell.

Massnahmen zum Schutz der Betroffenen Box aufklappen Box zuklappen Den Zugang von Mädchen und Frauen zu nahrhafter, sicherer und erschwinglicher Nahrung priorisieren und sie durch Werbebeschränkungen, durch leicht verständliche Label und durch Steuern vor hoch verarbeiteten Lebensmitteln schützen.

Rechtlich verbindliche Massnahmen vereinbaren, um Lebensmittel wie Mehl, Speiseöl und Salz mit Nährstoffen anzureichern und somit Mikronährstoffmangel und Anämie bei Mädchen und Frauen verringern. Sicherstellen, dass heranwachsende Mädchen und Frauen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen freien Zugang zu grundlegenden Ernährungsdiensten haben, sowohl vor und während der Schwangerschaft und der Stillzeit. Dazu gehört auch ein besserer Zugang zu Mikronährstoffen während der Schwangerschaft.

Soziale Schutzprogramme für die am stärksten gefährdeten Mädchen und Frauen ausweiten, einschliesslich Bargeldhilfen und Gutscheinen, um ihren Zugang zu einer nahrhaften und ausgewogenen Ernährung zu verbessern.

Die Beendigung Geschlechts-diskriminierender und sozialer Normen – wie Kinderheirat und die ungleiche Verteilung von Nahrung, Haushaltsressourcen, Einkommen und Hausarbeit – beschleunigen.

Man wisse, was es bedürfe, um lebensrettende Ernährungsangebote für die Frauen und Kinder bereitzustellen, die sie am dringendsten benötigen. Dazu brauche es politischen Willen und die nötigen Ressourcen. «Wir dürfen keine Zeit verlieren.»