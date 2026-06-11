Die Nasa hat die Crew für die Artemis-3-Mission vorgestellt.

Beobachter und Fans weltweit kritisieren die Nasa, denn die Crew besteht ausschliesslich aus Männern.

Nasa-Chef Jared Isaacman wehrt sich gegen die Kritik.

«Ich habe Reaktionen gesehen von Enttäuschung bis hin zu Empörung», schrieb der Chef der US-Raumfahrtbehörde beim Online-Portal X.

«Ich hoffe aber, dass in einer Welt mit so vielen Kontroversen dies ein Moment sein kann, in dem wir die ausgewählten Astronauten feiern und die Integrität des Prozesses anerkennen.» Die Auswahl basiere auf zahlreichen Kriterien und letztlich werde die Crew ausgewählt, «die der Mission die beste Chance gibt, ihre Ziele zu erreichen», schrieb Isaacman.

Legende: Sie fliegen zum Mond: Die Crew der Artemis-3-Mission. AP/ Annie Mulligan

Gleichzeitig betonte der Nasa-Chef, wie viele herausragende Astronautinnen und andere Mitarbeiterinnen die Behörde beschäftige.

Die Crew für die Artemis-3-Mission besteht aus den US-Amerikanern Andre Douglas, Frank Rubio und Randy Bresnik sowie dem Italiener Luca Parmitano. Für den Notfall steht Bob Hines als Ersatz bereit.

Bei «Artemis 2» war die US-Amerikanerin Christina Koch mit dabei, die bei der Mission zur ersten Frau in der Nähe des Mondes wurde.