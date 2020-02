Christian Serrer und David Nelles studieren Wirtschaftswissenschaft an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen am Bodensee. Sie diskutieren im Hörsaal über Angebot und Nachfrage, über das Marktgleichgewicht und die Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf den Finanzhaushalt.

Der Klimawandel ist längst auch ein grosses Thema in Ratgebern und Sachbüchern. Doch viele dieser Bücher sind kompliziert geschrieben – für Kinder zum Beispiel sind sie schlicht ungeeignet.

«Nur die üblichen Schlagworte gekannt»

Auch der Klimawandel sei immer wieder einmal Thema, sagt David Nelles. Aber weniger in den Vorlesungen: «Wir sassen in der Mensa in der Uni zusammen und haben uns über den Klimawandel unterhalten. Wir haben gemerkt, dass wir die üblichen Schlagworte aufzählen können, aber bei den vielen konkreten Fragen nicht weiterwussten.»

Deshalb seien sie in die Buchhandlung gegangen und hätten ein leicht verständliches Buch gesucht, das man schnell lesen kann, das aber wissenschaftlich fundiert ist. Gefunden haben sie aber nur Fachliteratur.

Legende: Christian Serrer (rechts im Bild) und David Nelles schreiben bereits am zweiten Buch. Edmund Moehrle

Kurzum hätten sie selbst angefangen zu recherchieren, sagt Serrer. Entstanden ist ein Büchlein mit 128 Seiten. «Für uns war wichtig zu wissen, was eigentlich die Ursache des Klimawandels ist. Wenn ich nicht verstehe, weshalb es überhaupt ein Problem ist, dass es wärmer wird, bin ich persönlich nicht bereit Dinge zu überdenken und mein eigenes Verhalten zu überlegen.»

Das Büchlein mit dem Titel «Kleine Gase – grosse Wirkung» hat eingeschlagen wie eine Bombe. Schon 230'000 Exemplare wurden bei Amazon verkauft und beim Magazin Spiegel sind Christian Serrer und David Nelles auf der Bestsellerliste.

Prüfungen an Uni verpasst

Von diesem Erfolg seien sie selbst überrascht worden, sagt Nelles. «Dass das Buch so einschlägt, hat uns überrascht. Während der Prüfungsphase im letzten Semester hatten wir mit dem Buch dermassen viel um die Ohren, dass wir keine einzige Klausur mitschreiben konnten.»

Die beiden sind für Vorträge unterwegs, sogar von der Europäischen Zentralbank sind sie bereits eingeladen worden. «Allgemein ist das Interesse der Wirtschaft extrem gross. Die Unternehmen sind bei Vorschlägen der Wissenschaft jeweils eher offen.»

Was in der Mensa der Zeppelin Universität seinen Anfang nahm, hat bei Christian Serrer rund David Nelles Spuren hinterlassen. Nach ihrem Bestseller über die wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels arbeiten sie bereits am nächsten Buch. Dieses Mal geht es um Massnahmen gegen die Klimaerwärmung. Dabei können die beiden Studenten auf ihr Fachgebiet zurückgreifen, auf die Wirtschaftswissenschaft.

SRF 4 News, 25.2.2020, 06:54 Uhr; hosb