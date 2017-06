Nach der Attacke in London ist die Bestürzung unter Staatschefs gross. Man stehe an der Seite Grossbritanniens.

Kurz vor der Parlamentswahl in Grossbritannien sind bei einem Terrorangriff in London sechs Menschen getötet worden. Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach von einer «gezielten und feigen Attacke» auf unschuldige Londoner und Besucher.

Die britische Innenministerin Amber Rudd nannte die Attacke «entsetzlich». Diese habe sich gegen Menschen gerichtet, die sich mit ihren Freunden und Familien amüsiert hätten. Unter diesen «schwierigen und traumatischen Umständen» sei sie vor allem der Polizei und den Sicherheitskräften für ihren schnellen Einsatz dankbar, so die Innenministerin.

US-Präsident Donald Trump habe May noch in der Nacht telefonisch sein Mitgefühl ausgesprochen, teilte das Weisse Haus in Washington mit. Auf Twitter schrieb Trump: «Was auch immer die Vereinigten Staaten tun können, um in London und im Vereinigten Königreich zu helfen, wir werden da sein».

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Juni 2017

Zugleich warb er aber auch für sein umstrittenes Einreiseverbot für Muslime aus bestimmten Ländern. Die Vorfälle würden zeigen, dass dies als zusätzliche Sicherheitsmassnahme notwendig sei.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Juni 2017

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, Frankreich stehe nach der «neuen Tragödie» an der Seite Grossbritanniens. «Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien.»

Face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais aux côtés du Royaume-Uni. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4. Juni 2017

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bestürzt über die jüngste Terrorattacke in London geäussert. «Ich denke in diesen Stunden in Anteilnahme und Solidarität an unsere britischen Freunde und an alle Menschen in London». Die Kanzlerin bekräftigte, dass Deutschland im Kampf gegen jede Form von Terrorismus «fest und entschlossen» an der Seite Grossbritanniens stehe.

Israels Strategieminister fordert sogar ein weltweites Bündnis gegen den Terror. «Dies war eine Attacke nicht nur gegen Grossbritannien, sondern gegen westliche Werte und Demokratie.»

Israel stands in solidarity with the #UK and #London in the fight against terror. It's time for a new global alliance against #terror — גלעד ארדן (@giladerdan1) 4. Juni 2017

Zusammen kämpfen will auch der russische Präsident. Wladimir Putin teilt Premierministerin May mit, dass angesichts des Londoner Anschlags, die gemeinsamen Anstrengungen zur Bekämpfung des Terrorismus verstärkt werden sollen.

« Europa steht an der Seite des Vereinigten Königreichs im Kampf gegen den Terrorismus. » Donald Tusk

EU-Ratspräsident

EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte am Morgen: «Mein Herz und meine Gedanken sind nach einem weiteren feigen Angriff in London. Europa steht an der Seite des Vereinigten Königreichs im Kampf gegen den Terrorismus.»