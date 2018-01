Femen-Protest

Der Besuch Erdogans in Paris wurde von Kritik begleitet. Aktivistinnen der Frauenrechtsorganisation Femen protestierten mit nacktem Oberkörper in der Nähe des Élyséepalastes, in Kellnerinnen-Outfits boten sie eine Speisekarte mit «Menschenrechts-Hack» und «gekochten Journalisten» an, wie die Organisation auf ihrer Facebook-Seite mitteilte.