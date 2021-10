Der Schritt Australiens sei in der heutigen Zeit eher eine Ausnahme, sagt der diplomatische Korrespondent von Radio SRF, Fredy Gsteiger. «Häufiger als Neueröffnungen von Botschaften sind Botschaftsschliessungen oder Zusammenlegungen.» Meist gehe es dabei darum, Kosten einzusparen. Dass Australien nun in Bern eine neue Botschaft eröffne, zeige, dass die Beziehungen zwischen Bern und Canberra intensiver geworden seien – und das nicht nur wirtschaftlich. Und: «Australien möchte sich mit anderen Ländern in Europa besser vernetzen», so Gsteiger.

Die weltweit stark vernetzte Schweiz wiederum habe ein grosses Interesse daran, dass möglichst viele Länder in Bern Botschaften betreiben würden. Derzeit sind das rund 90. Schliesslich habe die Präsenz von Botschaftern in der Politik eine wichtige Rolle, so Gsteiger. Denn bei den internationalen Beziehungen gehe es oftmals auch um einen guten direkten Kontakt zwischen Menschen – also etwa Botschafter und Aussenminister. Ausserdem hätten Botschafter und Botschaften eine wichtige symbolische Bedeutung.