Zuletzt war es in der Region zu heftigen Kämpfen zwischen dem Militär und bewaffneten Gruppierungen gekommen, die Widerstand gegen die Militärregierung (Junta) leisten. Generäle hatten sich in dem Krisenland im Februar 2021 an die Macht geputscht. Die damalige Regierungschefin Aung San Suu Kyi wurde festgenommen. Wegen verschiedener angeblicher Vergehen wurde die Friedensnobelpreisträgerin zu mehr als 30 Jahren Haft verurteilt. Das Militär geht hart gegen Proteste der Bürger und den bewaffneten Widerstand von Anti-Junta-Milizen im ganzen Land vor.