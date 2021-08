Die Lokführergewerkschaft GDL hat sich für einen Streik bei der Deutschen Bahn entschieden.

GDL werde am Dienstagabend mit dem Frachtverkehr bei der DB Cargo ihren Streik beginnen, sagte GDL-Chef Claus Weselsky. Danach folge ab Mittwoch um 2 Uhr bundesweit der Personenverkehr.

Der Streik soll am 13. August um 2 Uhr enden.

Hintergrund sind die geplatzten Tarifverhandlungen. Die Lokführergewerkschaft hatte diese bereits Anfang Juni für gescheitert erklärt.

Die unter anderem durch die Coronakrise und die Flutkatastrophe angeschlagene Deutsche Bahn hatte der GDL zuletzt Lohnerhöhungen in zwei Schritten angeboten: 1.5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1.7 Prozent zum 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024.

Milliardenverlust der Bahn im ersten Halbjahr Box aufklappen Box zuklappen Bereits vor der Coronakrise waren die Gewinne beim Staatskonzern geschrumpft. Im ersten Halbjahr schreibt die Bahn nun einen Verlust von 1.4 Milliarden Euro, weitere 1.3 Milliarden Euro kommen aufgrund der Schäden der Flutkatastrophe im Juli dazu. Bei den Passagierzahlen verzeichnet die Bahn jedoch nach eigenen Angaben seit April einen Aufwärtstrend.

Der Gewerkschaft reicht dies jedoch nicht aus. In einer Urabstimmung hätten sich deshalb 95 Prozent der GDL-Mitglieder für flächendeckende Streiks ausgesprochen, was die Stimmung der Belegschaft bei der Bahn verdeutlicht. Laut Personalchef Seiler sei jedoch eine Einigung in der Tarifrunde weiterhin möglich, die GDL-Spitze müsse an den Verhandlungstisch zurückkehren.

Es ist der erste Streik bei der Bahn seit Dezember 2018, als die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihre Mitglieder zum Arbeitskampf aufrief. Weitaus härter verlief ein Streik der GDL in den Jahren 2014 und 2015. In acht sich steigernden Wellen legten die Lokführer die Arbeit nieder und weite Teile des Streckennetzes lahm.

SBB: Fernverkehr wohl nicht betroffen Box aufklappen Box zuklappen Laut SBB dürfte der internationale Fernverkehr zwischen der Schweiz und Deutschland nicht vom Streik der deutschen Lokführer tangiert sein. Die Situation könne sich aber noch ändern.



Zurzeit gingen sie davon aus, dass vom Streik bei der Deutschen Bahn ab Mittwochmorgen nur der Personennahverkehr in Deutschland betroffen sein dürfte, sagte SBB-Sprecherin Ottavia Masserini auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie beobachteten die Lage laufend und stünden mit ihren Partner-Unternehmen in Kontakt.



Personen, die in den nächsten Tagen nach oder aus Deutschland reisen wollten, sollten sich über die App, die Webseite oder den Kundenservice über den aktuellen Stand informieren, sagte Masserini weiter.

Die EVG hatte schon im vergangenen Herbst einen Tarifabschluss mit der Bahn unterschrieben. Dieses Jahr gab es eine Nullrunde. Anfang 2022 erhalten die Beschäftigten 1.5 Prozent mehr Geld. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen.

Bahn: Zu wenig Vorlauf und zur Unzeit

Der angekündigte Streik bei der Deutschen Bahn ist aus Sicht des Unternehmens eine Eskalation zur Unzeit. «Gerade jetzt, wenn die Menschen wieder mehr reisen und die Bahn nutzen, macht die GDL-Spitze den Aufschwung zunichte, den wir in Anbetracht der massiven Corona-Schäden dringend brauchen», sagte Personalchef Martin Seiler. Er kritisierte, die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) habe sich nicht an ihre Ankündigung gehalten, den Kunden ausreichend Vorlauf zu lassen, bevor der Streik beginnt.

ℹ️ Update: Wir setzen alles daran, damit wir am Freitag, den 13.08.2021, wieder im Regelbetrieb fahren können.



Am 11. und 12.08. ist aktuell weiterhin mit massiven Beeinträchtigungen im Fern- und Regionalverkehr zu rechnen. Aktuelle Infos: https://t.co/rnaSSELCgU#gdlstreik https://t.co/PYLzRRuKcH — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) August 10, 2021

Auch der Fahrgastverband Pro Bahn äusserte sich ähnlich. Die Kunden brauchten mehr Zeit, um ihre Reisen umzuplanen: «Ein Streik richtet sich bei der Bahn nicht nur gegen das Unternehmen, sondern auch gegen weite Teile der Bevölkerung. Viele Fahrgäste können nicht ausweichen.» Ausserdem fordert der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands, Karl-Peter Naumann, dass die Bahn und ihre Gewerkschaften ausserhalb von Tarifkonflikten feste Streikfahrpläne vereinbaren. Damit könne im Streikfall ein verlässliches Notangebot für Fahrgäste aufrechterhalten werden, wie beispielsweise in Italien.