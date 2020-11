Am 3. November 2020 finden die Präsidentschaftswahlen der USA statt. Wird Donald Trump sein Amt an Joe Biden abgeben müssen oder überrascht er trotz schlechter Prognosen wieder wie im Jahr 2016? SRF informiert auf allen Kanälen live.

Mit der SRF News App und unter www.srf.ch/news sind Sie rund um die Uhr auf dem neuesten Stand: Grafiksch attraktiv aufbereitete Live-Resultate aus allen Bundesstaaten, erste Kurzeinschätzungen und Analysen unserer KorrespondentInnen und Korrespondeten sowie Hintergründe und Live-Impressionen in Bild und Ton.

Liveticker ab Dienstagmorgen: Im Liveticker veröffentlichen wir ab Dienstagvormittag die wichtigsten Ereignisse, Trends, Hochrechnungen, Reaktionen und in der Nacht auf Mittwoch sämtliche Resultate live.

Livestream auf Facebook am Mittwoch von 6 bis 9 Uhr: Die Wahlsendung ist auf Facebook abrufbar.

Berichterstattung in TV und Radio

Im Radio und Fernsehen informieren wir laufend über Trends, Hochrechnungen, Analysen, Reaktionen und Resultate.

Die ersten Trends am Mittwoch ab 01.45 Uhr: Moderator Arthur Honegger führt im Fernsehen auf SRF 1 durch die Wahlnacht. Er berichtet laufend über die Resultate aus den Bundesstaaten. Die Sendung wirft immer wieder einen Blick auf die Berichterstattung der US-Sender.

Radio-Sondersendung am frühen Mittwochmorgen: Auf Radio SRF 4 ab 04.00 Uhr und Radio SRF 1 ab 05.00 Uhr berichten wir mit einer mehrstündigen Sondersendung über die Resultate der US-Wahlen.

Die Entscheidung am Mittwoch nach 6 Uhr morgens im TV: Ab 6 Uhr morgens werden mögliche Entscheidungen über den Ausgang der Präsidentschaftswahl erwartet. Moderatorin Wasiliki Goutziomitros spricht im Fernsehen auf SRF 1 mit Gästen und Korrespondenten über Analysen und Einschätzungen. Es folgen News-Updates und Zusammenfassungen der Resultate.

Vertiefungen am Mittag und Abend: Im «Rendez-vous», «Tagesgespräch» und «Echo der Zeit» vertieft Radio SRF die Informationen mit einer Vielzahl von Reportagen, Beiträgen und Analysen.

«Rundschau» am Mittwoch um 20.05 Uhr: Am Mittwochabend blickt der Moderator Dominik Meier im TV auf SRF 1 in der «Rundschau» in die Seele der US-Bevölkerung.

TV-Sondertalk am Mittwoch um 21 Uhr: Peter Hossli analysiert mit seinen Gästen auf SRF 1 die Wahlen.

TV-Rückblick am Donnerstag um 22.25 Uhr: Gastgeber Sebastian Ramspeck wirft unter anderen mit Arthur Honegger, dem Moderator der Wahlnacht auf SRF 1, und mit Korrespondent Peter Düggeli nochmals einen Blick auf die US-Wahlen.

