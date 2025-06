Die Bluttat in Graz löst in ganz Österreich Entsetzen aus. Die Kinder- und Jugendpsychiaterin Kathrin Sevecke von der Medizinischen Universität Innsbruck hat in der Vergangenheit Gutachten in ähnlichen Fällen erstellt. Sie kommt zum Schluss: Solche Täter zeigen oft ähnliche Voraussetzungen – eine sogenannte Dreiertypologie.

Kathrin Sevecke Kinder- und Jugendpsychiaterin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Kathrin Sevecke ist seit 2013 Direktorin der Innsbrucker Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Ihre Forschung konzentriert sich unter anderem auf Persönlichkeitspathologie bei Kindern und Jugendlichen, Impulskontrollstörungen und forensische Psychiatrie. Medizinische Universität Innsbruck

SRF News: Wer tut so etwas? Und warum?

Kathrin Sevecke: Ein Gefühl von Hass, von Benachteiligung, von Ungerechtigkeitsempfinden – das ist in etwa die akute Geschichte, die sich auch über die letzten Tage aufgebaut haben kann.

Die Schule ist ein Ort des sozialen Miteinanders, wo es oft zu negativen Gefühlen kommt.

Der andere Faktor ist, dass es im Vorfeld häufig eine psychiatrische Erkrankung gegeben hat, vielleicht Schulangst, vielleicht Depression, vielleicht Mobbing oder auch etwas Wahnhaftes. Der dritte Punkt ist die relativ einfache Verfügbarkeit von Waffen. Also dass es Waffen im Elternhaus gibt oder dass die Person selber schon Waffen besitzt und Schiessübung hat.

Motiv und Tathergang noch unklar Box aufklappen Box zuklappen Beim 21-jährigen, der in Graz zehn Menschen und sich selbst erschossen hat, handelt es sich gemäss Behörden um einen ehemaligen Schüler des Gymnasiums. Er hinterliess einen Abschiedsbrief, der den Behörden zufolge keinen Hinweis auf das Motiv gibt. Innenminister Gerhard Karner betonte am Dienstag vor den Medien, dass man aus Rücksicht auf die Angehörigen nur mit gesicherten Informationen an die Öffentlichkeit gehen wolle. Tatablauf und mögliches Motiv würden derzeit ermittelt.

Warum werden Schulen zum Ziel solcher Attacken?

Die Schule ist für Jugendliche ein Lebensort, wo sie sehr viele Jahre verbringen, zu dem sie einen starken Bezug haben – wie bei uns Erwachsenen die Arbeit oder Arbeitsstelle. Aber die Schule ist auch ein Ort des sozialen Miteinanders, wo es oft zu negativen Gefühlen kommt. Einerseits vielleicht kränkende Erlebnisse durch Lehrkörper oder Mitschüler, vielleicht auch Verliebtheitsgefühle, die nicht erwidert werden. Also da passiert das soziale Miteinander. Deswegen ist das häufig der Ort.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Trauer und Entsetzen in Österreich: Auf dem Hauptplatz in Graz versammeln sich Menschen, um Kerzen anzuzünden und der Opfer zu gedenken. Bildquelle: REUTERS/Leonhard Foeger. 1 / 8 Legende: Trauer und Entsetzen in Österreich: Auf dem Hauptplatz in Graz versammeln sich Menschen, um Kerzen anzuzünden und der Opfer zu gedenken. REUTERS/Leonhard Foeger

Bild 2 von 8. Die österreichische Bundesregierung hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Bildquelle: REUTERS/Leonhard Foeger. 2 / 8 Legende: Die österreichische Bundesregierung hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. REUTERS/Leonhard Foeger

Bild 3 von 8. Über dem Parlamentsgebäude in Wien weht die Fahne auf Halbmast. Bildquelle: EPA/MAX SLOVENCIK. 3 / 8 Legende: Über dem Parlamentsgebäude in Wien weht die Fahne auf Halbmast. EPA/MAX SLOVENCIK

Bild 4 von 8. Der Vorfall: An einer Schule in Graz hat ein 21-Jähriger zehn Menschen und sich selbst erschossen. Bildquelle: Keystone/EPA/ERWIN SCHERIAU. 4 / 8 Legende: Der Vorfall: An einer Schule in Graz hat ein 21-Jähriger zehn Menschen und sich selbst erschossen. Keystone/EPA/ERWIN SCHERIAU

Bild 5 von 8. Ausserdem sind den Behörden zufolge rund ein Dutzend weitere Personen verletzt worden. Bildquelle: Keystone/APA/ERWIN SCHERIAU. 5 / 8 Legende: Ausserdem sind den Behörden zufolge rund ein Dutzend weitere Personen verletzt worden. Keystone/APA/ERWIN SCHERIAU

Bild 6 von 8. Der Täter ist ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums. Er hat nach Angaben der Behörden mit zwei Waffen auf Schüler und Lehrkräfte und danach sich selbst geschossen. Bildquelle: Keystone/Kleine Zeitung via AP. 6 / 8 Legende: Der Täter ist ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums. Er hat nach Angaben der Behörden mit zwei Waffen auf Schüler und Lehrkräfte und danach sich selbst geschossen. Keystone/Kleine Zeitung via AP

Bild 7 von 8. Die Schussabgabe löste einen Grosseinsatz aus. Laut Behörden waren 300 Polizeikräfte im Einsatz. Bildquelle: Keystone/Kleine Zeitung via AP. 7 / 8 Legende: Die Schussabgabe löste einen Grosseinsatz aus. Laut Behörden waren 300 Polizeikräfte im Einsatz. Keystone/Kleine Zeitung via AP

Bild 8 von 8. So sieht die betroffene Schule in Graz aus. Es handelt sich um ein Gymnasium für 14-jährige und ältere Schülerinnen und Schüler. Bildquelle: Keystone/APA/ERWIN SCHERIAU. 8 / 8 Legende: So sieht die betroffene Schule in Graz aus. Es handelt sich um ein Gymnasium für 14-jährige und ältere Schülerinnen und Schüler. Keystone/APA/ERWIN SCHERIAU Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Welche Möglichkeiten zur Prävention gibt es?

Es ist ganz wichtig, für die psychische Gesundheit und Stabilität in der Schule zu sorgen. Also dass bei diesen Faktoren – Mobbing, Gekränktheit, Missverstandensein, das Ausgeschlossensein aus der Gemeinschaft oder eine Depression – die Situation frühzeitig durch Präventionsprogramme und Hilfsangebote wie Therapien entschärft wird. So, dass es nicht zur Ausbildung der Krankheit, nicht zur Isolierung ausserhalb der Schulgemeinschaft kommt. Diese Präventionsprogramme gibt es – wichtig ist, sie anzuwenden und auf die psychische Gesundheit der Schüler zu achten.

Das Gespräch führte Camilla Herrmann.