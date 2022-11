Archiv: Tödliche Schüsse auf zwei Polizisten in Deutschland

Das Landgericht in Kaiserslautern stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit gilt eine Entlassung des 39-jährigen Täters nach 15 Jahren im Gefängnis als ausgeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Hauptangeklagte mit dem Verbrechen Jagdwilderei vertuschen wollte. Im Kastenwagen sollen zum Tatzeitpunkt 22 frisch geschossene Rehe und Hirsche gelegen haben.