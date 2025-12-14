 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Bondi Beach 11 Tote bei jüdischem Fest in Sydney

Autor: 

14.12.2025, 09:57

Teilen
  • Bei einem Angriff in Sydney am beliebten Strand Bondi Beach handelt es sich offiziellen Angaben zufolge um einen «Terrorakt» gegen die jüdische Gemeinde.
  • Mindestens 11 Menschen und einer der Angreifer seien getötet worden. Ein zweiter Schütze befindet sich laut Polizei in kritischem Zustand. Die Behörden untersuchen, ob ein dritter Schütze beteiligt war.
  • Ein Augenzeugenvideo zeigt einen Passanten, der einen Schützen überwältigen und entwaffnen konnte.
  • In Australien kommt es immer wieder zu antisemitischen Vorfällen. Hier finden Sie einen Überblick.

Themen in diesem Liveticker

  • Ticker geschlossen
  • Was bekannt ist – die Zusammenfassung
  • Muslimische Vereinigung spricht Angehörigen Beileid aus
  • «Ein wahrer Held» – Regierungschef Minns würdigt Passanten
  • EDA: Keine Hinweise auf Schweizer Opfer
  • Keller-Sutter bekundet Solidarität mit Opfern in Sydney
  • UNO-Vorsitzender Guterres: «Mein Herz bei jüdischer Gemeinschaft»
  • SRF-Korrespondent: Riesige Bestürzung in Australien
  • Australiens Premierminister Albanese: «Abscheulichkeit»
  • Angreifer entwaffnet – Passant als Held gefeiert

SRF 4 News, 14.12.2025, 11 Uhr, agenturen

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)