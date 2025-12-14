- Bei einem Angriff in Sydney am beliebten Strand Bondi Beach handelt es sich offiziellen Angaben zufolge um einen «Terrorakt» gegen die jüdische Gemeinde.
- Mindestens 11 Menschen und einer der Angreifer seien getötet worden. Ein zweiter Schütze befindet sich laut Polizei in kritischem Zustand. Die Behörden untersuchen, ob ein dritter Schütze beteiligt war.
- Ein Augenzeugenvideo zeigt einen Passanten, der einen Schützen überwältigen und entwaffnen konnte.
- In Australien kommt es immer wieder zu antisemitischen Vorfällen. Hier finden Sie einen Überblick.
- Was bekannt ist – die Zusammenfassung
- Muslimische Vereinigung spricht Angehörigen Beileid aus
- «Ein wahrer Held» – Regierungschef Minns würdigt Passanten
- EDA: Keine Hinweise auf Schweizer Opfer
- Keller-Sutter bekundet Solidarität mit Opfern in Sydney
- UNO-Vorsitzender Guterres: «Mein Herz bei jüdischer Gemeinschaft»
- SRF-Korrespondent: Riesige Bestürzung in Australien
- Australiens Premierminister Albanese: «Abscheulichkeit»
- Angreifer entwaffnet – Passant als Held gefeiert