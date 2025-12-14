«Akt des Terrors»: Über 10 Tote bei jüdischem Fest in Sydney

Bei dem Angriff in der australischen Metropole Sydney handelt es sich offiziellen Angaben zufolge um einen «Terrorakt».

Der Anschlag habe sich gegen die jüdische Gemeinde gerichtet, sagte der Regierungschef der Region New South Wales, Chris Minns.

Über 10 Menschen und auch einer der Angreifer seien getötet worden.

In der australischen Millionenmetropole Sydney läuft ein Polizeieinsatz am beliebten Strand Bondi Beach. Auf der Plattform X warnt die Polizei von New South Wales die Bevölkerung dringend davor, sich in der Nähe aufzuhalten und sprach von einem «sich entwickelnden Vorfall».

Inzwischen hat die Polizei bestätigt, dass es mindestens 11 Todesopfer gab – darunter ein mutmasslicher Angreifer. Ein zweiter Schütze sei in Gewahrsam und soll sich in kritischem Zustand befinden. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu den Hintergründen der Tat.

Zudem meldete die Polizei, dass eine Reihe verdächtiger Gegenstände in der Umgebung von Spezialkräften untersucht werde, eine Sperrzone sei eingerichtet worden.

Ziel war offenbar jüdische Versammlung

Nach ersten Erkenntnissen war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs, wie australische Medien berichteten. An diesem Sonntag beginnt das achttägige Lichterfest.

Legende: Verletzte wurden nach dem Angriff in Spitäler gebracht. Keystone/AP/Mark Baker

«Schüsse bei einer Chanukka-Veranstaltung», schrieb die jüdische Organisation Australian Jewish Association auf X. «Wir haben so oft davor gewarnt, dass es so kommen würde.»

Reaktionen der jüdischen Gemeinschaft

Der israelische Präsident Izchak Herzog sagte in einer ersten Reaktion, Juden, die sich zum Anzünden der ersten Chanukka-Kerze am Strand versammelt hätten, seien von «niederträchtigen Terroristen» angegriffen worden.

Alex Ryvchin, einer der Leiter des Exekutivrats des australischen Judentums, sagte dem Sender Sky News: «Wenn wir auf diese Weise gezielt angegriffen wurden, dann hat das ein Ausmass, das sich keiner von uns je hätte vorstellen können.»

Ministerpräsident Anthony Albanese sprach von einem «schockierenden und beunruhigenden» Vorfall. Rettungskräfte seien vor Ort und «kämpfen darum, Leben zu retten», sagte er. Es seien rund ein Dutzend Menschen verletzt worden. Viele wurden in Spitäler gebracht.