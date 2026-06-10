Obwohl die Nati zwei Gruppenspiele in den USA bestreitet, bleibt das Interesse an Fanreisen gering.

Am Samstag bestreitet die Schweizer Nati in Santa Clara ihr erstes Spiel der Gruppenphase an der Fussball-WM. Es ist eines der zwei Gruppenspiele, welche die Schweizer Nationalmannschaft in den USA bestreitet. Bei den Fans ist die Nachfrage nach Fanreisen in die USA jedoch gering.

Nachfrage wie erwartet tief

Der Travelclub ist seit 2001 Partner des Schweizer Fussballverbandes und organisiert unter anderem Reisepakete für Fussballfans aus der Schweiz. Die Reiseagentur berichtet von begrenztem Interesse an Reisen in die USA. Man habe «mit einer geringeren Nachfrage für die diesjährige Fussball-WM gerechnet», erklärt Victor Tinari, Managing Director von Travelclub, gegenüber SRF.

Wir hatten nahezu keine Anfragen zu WM-Reisen.

Die politische Lage in den USA unter der Trump-Regierung sowie die Spannungen im Kontext des Iran-Kriegs hätten die Verkaufserwartungen gesenkt. Zudem würden die weite Flugdistanz und teure Ticketpreise potenzielle Kunden zusätzlich abschrecken.

Legende: Der Reisebranche zufolge war die Nachfrage der Schweizer Fussballfans für Reisen an die diesjährige WM in den USA eher gering. Keystone/LAURENT GILLIERON

Auch andere Vertreter der Reisebranche beobachten nur verhaltenes Interesse daran, die Schweizer Nati in den USA zu unterstützen. Bei Kuoni Sports Travel gingen laut Chef Alexander Fumagalli «nahezu keine Anfragen zu WM-Reisen» ein.

Damit bestätigt sich der generelle Trend, wonach die USA als Reiseziel aktuell an Attraktivität eingebüsst haben. Die Zurückhaltung zeigt sich nicht nur bei klassischen Fernreisen, sondern auch im Kontext eines Grossanlasses wie der Weltmeisterschaft.

Die USA verlieren, Kanada gewinnt

Laut dem Schweizer Reiseverband ist die allgemeine Nachfrage für Reisen in die USA in den letzten Jahren drastisch eingebrochen. Im Jahr 2025 sind rund zehn Prozent weniger Menschen in die USA gereist als noch 2024. Der langfristige Trend zeigt ein noch klareres Bild: Vergleicht man die Zahlen von heute mit jenen von vor zehn Jahren, beobachtet man einen Rückgang der Tourismuszahlen von mehr als 30 Prozent.

Anders sieht es jedoch in Kanada aus. Laut mehreren Reisebüros ist die Nachfrage für Reisen in den nördlichen Nachbarstaat der USA in den letzten Jahren gestiegen. Auch beim Travelclub habe man darauf reagiert: «Nur das Gruppenspiel gegen Kanada in Vancouver wird einzeln angeboten», erklärt Victor Tinari.