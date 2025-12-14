Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 kommt es in Australien zu einer besorgniserregenden Zunahme antisemitischer Vorfälle. Die Angriffe reichen von Graffiti über Brandanschläge bis hin zu tödlichen Attacken. Hier die wichtigsten Ereignisse im Überblick:

25. Mai 2024 – Angriff auf jüdische Schule

Australiens grösste jüdische Schule in Melbourne wird mit antisemitischen Parolen beschmiert. Die Tat sorgt für Entsetzen in der Gemeinde und wird als gezielter Einschüchterungsversuch gewertet.

13. Oktober 2024 – Drohungen gegen jüdische Bäckerei

In Sydney taucht antisemitisches Graffiti auf einer jüdischen Bäckerei auf. Ein Drohbrief mit der Warnung «Sei vorsichtig» wird hinterlassen. Die Polizei stuft den Vorfall als Hassverbrechen ein.

17.–20. Oktober 2024 – Brandanschläge in Bondi

Innerhalb weniger Tage werden die Türen der Bondi-Brauerei «Curly Lewis Brewing Company» und das benachbarte koschere Delikatessengeschäft «Lewis’ Continental Kitchen» in Brand gesetzt. Premierminister Anthony Albanese sagte im Verlauf, dass die iranische Regierung hinter dem Angriff auf das koschere Geschäft gestanden haben soll.

21. November 2024 – Vandalismus in jüdischem Viertel

In Sydneys Osten, einem Gebiet mit hoher jüdischer Bevölkerung, werden Autos angezündet und Gebäude beschädigt. Die Polizei spricht von einer koordinierten Aktion.

6. Dezember 2024 – Synagoge in Melbourne brennt

Die Adass Israel Synagoge im Süden Melbournes wird in Brand gesetzt. Die Polizei behandelt den Vorfall als Terroranschlag. Im August 2025 werden zwei Männer angeklagt. Albanese erklärt später, dass auch dieser Angriff von der iranischen Regierung gesteuert wurde.

9. Dezember 2024 – Taskforce gegen Antisemitismus

Die Bundesregierung reagiert auf die Eskalation und gründet eine spezielle Taskforce zur Bekämpfung antisemitischer Gewalt.

11. Dezember 2024 – Weitere Anschläge in Sydney

Erneut werden Autos und Gebäude in Sydneys Osten angezündet. Die Serie von Angriffen sorgt für Angst in der jüdischen Gemeinde.

Januar 2025 – Eskalation der Gewalt Box aufklappen Box zuklappen Im Januar 2025 spitzt sich die Serie antisemitischer Angriffe in Australien weiter zu. Am 7. Januar wird ein Mann festgenommen, nachdem er Gläubige nahe der Chabad North Shore Synagoge in Sydneys Norden bedroht haben soll. Wenige Tage später, am 10. Januar, wird die Allawah-Synagoge im Süden der Stadt mit Hakenkreuzen beschmiert. Am 11. Januar folgt ein versuchter Brandanschlag auf die Newtown-Synagoge in Sydneys Westen, begleitet von antisemitischem Graffiti. Premier Chris Minns spricht von einer «neuen Eskalationsstufe». Am 16. Januar nimmt die Bundes-Taskforce erstmals einen Verdächtigen fest: Ein Mann aus Sydney wird wegen Todesdrohungen und Vandalismus angeklagt. Nur einen Tag später werden Autos und ein Gebäude, das früher einem jüdischen Gemeindeleiter gehörte, in Sydneys Osten beschädigt. Die Regierung reagiert: Am 19. Januar kündigt Premier Minns neue Gesetze an, um Hassrede zu bekämpfen und Proteste vor Gotteshäusern zu verbieten. Am 21. Januar wird schliesslich ein Kindergarten in Sydneys Osten angezündet und beschmiert. Premierminister Anthony Albanese beruft daraufhin eine nationale Kabinettssitzung ein, um auf die eskalierende Gewalt zu reagieren.

29. Januar 2025 – Sprengstofffund

Die Polizei entdeckt einen Wohnwagen voller Sprengstoff in Sydneys Nordwesten. Später stellt sich heraus: Es war ein Ablenkungsmanöver eines organisierten Kriminellennetzwerks, um Polizeikräfte von einem geplanten Angriff auf eine Synagoge abzuziehen.

12. Februar 2025 – Hass im Krankenhaus

Zwei Krankenschwestern werden suspendiert, nachdem sie in einem TikTok-Video jüdische Patienten bedroht und die Behandlung verweigert haben. Die Polizei ermittelt.

4. Juli 2025 – Brandanschlag während Sabbat-Dinner

Bei einem Feuer in der East Melbourne Synagoge müssen 20 Gläubige fliehen. Ein Mann wird festgenommen. Die Ermittler prüfen Verbindungen zu einem Vorfall in einem israelischen Restaurant am selben Abend.

14. Dezember 2025 – Mehrere Tote am Bondi Beach

Der Höhepunkt der Gewalt: Zwei Bewaffnete eröffnen am ersten Abend von Chanukka das Feuer auf Feiernde am Bondi Beach. Mindestens 10 Menschen sterben, mehrere werden verletzt. Die Tat wird von der Polizei als «antisemitischer Anschlag» eingestuft.