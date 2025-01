Noch sind die Brände in Los Angeles nicht gebannt. Viele Anwohner kommen zurück und sehen erstmals, was von ihrem Haus geblieben ist. Zwischen Verzweiflung und Entschlossenheit – die Reportage aus dem Brandgebiet.

«Ich will doch nur meine Katzen retten!» Die Frau im Auto am Checkpoint der Polizei am Rande des gesperrten Brandgebiets ist in Tränen aufgelöst. Yolanda Marques hat es an allen Zugängen zum Wohngebiet Pacific Palisades versucht, doch sie wird nicht hineingelassen. Noch brennt es an mehreren Orten und neue Brände könnten wieder aufflammen.

Als der Evakuierungsalarm kam, unterrichtete Marques in der Primarschule. Zuerst brachte sie die Kinder in Sicherheit. «Als ich zurückwollte, um meine Katzen zu holen, wurde ich zurückgeschickt.» Sie weint.

Ein Haufen Schutt und Asche

Journalisten dürfen ins Brandgebiet hinein. Es sieht aus, wie wenn in einem Hollywoodfilm eine Atombombe eingeschlagen hat. Einige Anwohner haben es geschafft, zu ihren Häusern zu gelangen. Meist sind diese nur noch ein Haufen Schutt und Asche. Ein Paar stapft durch die verkohlten Überreste. «Wir wollen das Haus unbedingt wieder aufbauen. So zerstört es hier aussieht, ich weiss, wie schön es noch vor 48 Stunden war», sagt der Mann.

1 / 11 Bild 1 von 11 Legende: Ein Mann sucht in den Überresten seines Hauses nach Erinnerungsstücken oder Dingen, die noch zu retten sind. Doch die Chancen, noch etwas zu finden, sind gering. SRF / Viviane Manz

2 / 11 Bild 2 von 11 Legende: Yolanda Marques blickt von ihrem Haus auf die Nachbarschaft. Vom Haus ihrer Nachbarn steht nur noch der Kamin. Wie durch ein Wunder wurde ihr Haus vom Feuer verschont. SRF / Viviane Manz

3 / 11 Bild 3 von 11 Legende: Yolanda Marques läuft erstmals die Strasse zu ihrem Haus hinunter - nur wenige Gebäude stehen noch. Der Rauch ist gesundheitsschädlich - mit Masken versuchen sich die Menschen zu schützen. SRF / Viviane Manz

4 / 11 Bild 4 von 11 Legende: Als der Brand ausbrach, blieben viele Haustiere im Brandgebiet zurück, weil die Besitzer nicht mehr zu ihren Häusern gelassen wurden. Der Brand weitete sich überraschend schnell aus. Die Katzen von Yolanda Marques haben zum Glück überlebt. SRF / Viviane Manz

5 / 11 Bild 5 von 11 Legende: Dave Skowrow hat sein Haus verloren. Er sucht seinen Ehering in den Trümmern. SRF / Viviane Manz

6 / 11 Bild 6 von 11 Legende: Dave Skowrow erhält eine Flasche Wasser von einem vorbeifahrenden Anwohner. Die Solidarität ist gross. SRF / Viviane Manz

7 / 11 Bild 7 von 11 Legende: Pacific Palisades ist berühmt für die hübschen Quartiere, die Aussicht übers Meer und die hohen Immobilienpreise. Doch wegen der Topografie gibt es hier starke Winde. Das Klima ist sehr trocken und die Brandgefahr durch Büsche und Bäume sehr hoch. SRF / Viviane Manz

8 / 11 Bild 8 von 11 Legende: Als der Evakuierungsalarm ausgelöst wurde, versuchten viele Anwohner, über den berühmten Sunset Boulevard zu flüchten, eine der wenigen Strassen aus dem Brandgebiet heraus. Es kam zum Stau und die Menschen mussten zu Fuss flüchten. Bulldozer schoben schliesslich die Autos zur Seite, um der Feuerwehr Platz zu machen. SRF / Viviane Manz

9 / 11 Bild 9 von 11 Legende: In den nicht von den Bränden betroffenen Stadtteilen von Los Angeles geht der Alltag fast normal weiter. Doch die Rauchwolke über Pacific Palisades und Malibu ist von Weitem zu sehen. SRF / Viviane Manz

10 / 11 Bild 10 von 11 Legende: Auch exklusive Villen am Meer gehen in Flammen auf. Tage nach Ausbruch des Brandes brennt es immer noch. SRF / Viviane Manz

11 / 11 Bild 11 von 11 Legende: Die Filmschauspielerin Jennifer Garner wohnt in dieser Gegend und hilft einer Wohltätigkeitsorganisation, die Einsatzkräfte zu unterstützen. SRF / Viviane Manz

An einer Strasse mit einem fantastischen Blick bis zum Pazifik steht Dave Skowron vor rauchenden Überresten. Er kickt in einen verkohlten Kasten. «Ich suche meinen Ehering. Hier haben meine Frau und ich 27 Jahre gewohnt.» Rundum stehen keine Häuser mehr. Er hat versprochen, den Nachbarn Bescheid zu geben, wie es hier aussieht.

Ich suche meinen Ehering. Hier haben wir 27 Jahre gewohnt.

Ein Auto stoppt, und der Fahrer reicht ihm eine Flasche Wasser. Das Schicksal verbindet. «Mein Haus ist weg», sagt der Fahrer. «Meins auch», sagt Skowron. «Das tut mir sehr leid», entgegnet der Fahrer. Ein lakonischer Wortwechsel angesichts dessen, was sie verloren haben. Viele wirken wie unter Schock.

Keine Versicherung bietet Hand

Einsatzkräfte und freiwillige Helfer arbeiten zusammen, auch weiter unten am Pacific Highway. Und in Los Angeles trifft man auch Hollywoodstars unter ihnen, wie Jennifer Garner, die in der Nähe wohnt. «Wir müssen in Gottes Namen zusammenstehen, die Helfer unterstützen und herausfinden, wie wir alles am besten wieder aufbauen», sagt sie.

Mein Haus ist weg. – Meins auch.

Bis der Ort wieder aufgebaut ist und die Gemeinschaft zurückkommt, dürfte es allerdings Jahre oder Jahrzehnte dauern. Dazu kommt: An Orten wie diesem mit hoher Brandgefahr war es schon zuvor sehr teuer und oft schwierig, sein Haus zu versichern. Das dürfte für den Wiederaufbau eine grosse Hürde werden.

Manche überlegen sich nun, wegzuziehen. «Die Versicherungen zahlen eh nie so viel, wie der Wiederaufbau kostet», sagt der Autofahrer. Seine Versicherung hat ihm erst kürzlich gekündigt - doch zu seinem Glück im Unglück ist sein Haus für diesen Brand noch gedeckt.

Kleines Glück im Unglück

Auch die Katzenbesitzerin Yolanda Marques hat es schliesslich zu ihrer Strasse geschafft. Als sie in Richtung ihres Hauses hinuntergeht, werden ihre Augen immer grösser. «Das war das Haus meiner Nachbarn John und Julie. Sie lebten ihr Leben lang hier», sagt sie und zeigt auf einen Kamin in einem Trümmerhaufen.

Dann dreht sie sich um: «Und das ist mein Haus. Das ist ein Wunder!» Ihr Haus hat das Feuer unversehrt überstanden. Nur den Gartensitzplatz hat das Feuer erreicht.

Von ihrem Haus blickt sie über eine apokalyptische Szene. Doch die Katzen sind wohlauf – sie werden in eine Transporttasche gesteckt und mitgenommen. So gibt es auch Lichtblicke inmitten der Verzweiflung darüber, was mit der Heimat geschehen ist.