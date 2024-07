Wegen eines Feuers auf ihrer Fähre «Tenacia» nach Mallorca haben 350 Passagiere rund 24 Stunden auf See ausharren müssen.

Statt die Ferieninsel am Montagmorgen zu erreichen, wurden sie auf hoher See auf Ersatzschiffe übergesetzt und zu ihrem Starthafen Valencia zurückgebracht.

Verletzt worden sei zum Glück niemand, teilte die italienische Reederei GNV auf Anfrage mit.

In der Hafenstadt auf dem spanischen Festland war die Autofähre «Tenaci» am Sonntagabend Richtung Palma in See gestochen. Kurz nach Mitternacht sei jedoch auf halber Strecke ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen, teilt die Reederei weiter mit.

Der Brand sei zunächst mit Bordmitteln bekämpft worden, doch die Flammen hätten sich nicht so schnell löschen lassen. Der Kapitän habe schliesslich die Evakuierung des Schiffs angeordnet. Per Helikopter wurden Feuerwehrleute eingeflogen.

Die spanische Seenotrettung setzte die Passagiere und Teile der Mannschaft mit kleineren Booten auf zwei andere Schiffe in der Nähe über. Sie wurden nach Valencia zurückgebracht, weil dorthin auch der Havarist geschleppt wurde, auf dem die Autos und das Gepäck der Passagiere zurückgeblieben waren.