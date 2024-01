Die muslimische Minderheit der Rohingya wird in ihrem Heimatland Myanmar seit Jahrzehnten wegen ihres Glaubens ausgegrenzt und verfolgt. Mehr als 700'000 Menschen flohen 2017 aus Furcht vor Übergriffen des Militärs in dem mehrheitlich buddhistischen Land ins Nachbarland Bangladesch. Dort leben sie nun in überfüllten Lagern.

Die Rohingya leben und lebten um die Städte Buthidaung und Maungdaw im nördlichen Teil des Staates Rakhine im Westen Myanmars. Weitere grosse Gruppen gibt es in Bangladesch, Pakistan, Saudi-Arabien, Malaysia und Thailand.

In Myanmar gibt es im Moment heftige Kämpfe zwischen Rebellengruppen und dem Militär, das das Land brutal regiert. Das Militärregime gerät aber zunehmend unter Druck.