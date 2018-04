Brand in Indonesien

Tödliches Inferno in den Tropen

Auf einem Ölfeld in der indonesischen Provinz Aceh ist am Mittwochmorgen ein grosses Feuer ausgebrochen. 21 Menschen starben, 38 Menschen müssen in Krankenhäusern wegen schwerer Verletzungen behandelt werden.

Bis vor wenigen Jahren war auf dem Feld kommerziell Öl aus der Erde gepumpt worden. Seit der Betrieb eingestellt wurde, zapften Bewohner eines nahegelegen Dorfes illegal Öl vom Feld ab.

Nach Angaben des Zivilschutzes konnte das Feuer nach mehr als 24 Stunden am Donnerstag unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings tritt immer noch Gas aus.