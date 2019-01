Bei einem Brand in einem «Escape Room» im polnischen Koszalin sind am Freitagabend fünf Mädchen gestorben.

Ein 25 Jahre alter Mann wurde nach Angaben der Ermittler zudem mit schweren Verbrennungen ins Spital gebracht.

Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar.

Bei den Todesopfern handle es sich um Teenager im Alter von etwa 15 Jahren, sagte der polnische Innenminister Joachim Brudzinski. Sie hätten gemeinsam den Geburtstag eines der Mädchen gefeiert.

Den Familien der Opfer sagte der Politiker der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) unbürokratische Hilfe zu. Der polnische Präsident Andrzej Duda sprach auf Twitter von einer «verheerenden Tragödie». Fünf fröhliche Mädchen seien vorzeitig aus dem Leben gerissen worden.

Feuer in Nebenraum ausgebrochen

Zu Brandursache gab es zunächst keine näheren Angaben. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr brach das Feuer in einem Nebenraum aus. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf – unter anderem sollen Zeugen und der Besitzer des Spiele-Unternehmens befragt werden.

Innenminister Brudzinski kündigte Überprüfungen der Brandschutzmassnahmen in allen Escape-Räumen in Polen an. Diese sollten bereits am Samstag beginnen, hiess es. Unterdessen wurde bekannt, dass die Betreiber solcher Angebote in Polen bislang keine besonderen Genehmigungen der Feuerwehr einholen müssen.