Die Brandkatastrophe von Crans-Montana bewegt die Menschen auch in Ländern, die keine Todesopfer zu beklagen haben. In Dänemark hat die Brandschutzbehörde nach dem Unglück alle Restaurants und Bars mit einer Kapazität von mehr als 150 Personen auf ihre Brandsicherheit überprüft. Sie sind zum Urteil gekommen, dass 60 Prozent der Lokalen ihre Bewilligung verlieren könnten, weil sie die Vorschriften nicht einhalten. SRF-Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann weiss mehr darüber.

Welche Brandschutzmassnahmen werden in Dänemark oft nicht eingehalten?

Es geht um vier verschiedene Bereiche. Einerseits ist das Material, das in der Einrichtung verwendet wird, oft sehr brandgefährlich. Dann geht es auch um die Nutzung von Kerzen und Pyrotechnik, die an vielen Orten nicht vorsichtig gemacht wird, weiter um verstellte Fluchtwege oder oft um offene Brandschutztüren. Auch das Personal, weiss an vielen Orten nicht, was es im Brandfall eigentlich tun muss.

Welche Folgen hat das für die Bars und Restaurants?

Wenn sie sich nicht anpassen, müssen sie ihr Geschäft schliessen. Die dänischen Clubs und Barszene würde auf einen Schlag massiv dezimiert. In einer Touristendestination wie Kopenhagen hätte das einen grossen Einfluss auf die Standortattraktivität. Nun schreiben die Brandschutzbehörden, dass es weitere Kontrollen geben soll. Die Lokale haben jetzt wirklich nicht sehr lange Zeit, um diese Probleme zu lösen.

Wie konnte Dänemark so schnell an diese Zahlen kommen?

Es ist nicht so, dass alle Lokale schnell kontrolliert wurden. In den Tagen nach der Katastrophe in Crans- Montana sind die Kontrollberichte aus den verschiedenen Distrikten fein säuberlich zusammengetragen worden. Es gibt 29 solche Brandschutzdistrikte und man hat nun die Aufmerksamkeit darauf gelegt und genau hingeschaut. So ist man zu diesem nicht sehr positiven Schluss gekommen.

Legende: In Kopenhagen brannte vor zwei Jahren die historische Börse ab. Das hat die Menschen sensibilisiert. Keystone/Mads Claus Rasmussen/Archiv

Ist Brandschutz in Dänemark auch unabhängig von Crans-Montana ein Thema?

Ja. Das hat damit zu tun, dass vor zwei Jahren im Herzen von Kopenhagen die historische Börse innerhalb weniger Stunden abgebrannt ist. Da hat man gemerkt, dass es in Sachen Brandschutz eben grosse Mängel gibt, dass das Sicherheitsdenken nicht genug herausgebildet ist. Auch Berichte aus dem Ausland haben dazu beigetragen, dass in Dänemark eben diese Frage wirklich zu einer grossen Debatte, zu möglichen gesetzlichen Verschärfungen und eben auch zu mehr Kontrollen geführt hat.

Ist in Dänemark auch ein gewisse Desillusionierung eingetreten, was das Sicherheitsgefühl der Menschen anbelangt?

Ich denke schon. In Dänemark hat das sicher damit zu tun, dass das kleine, friedliche Dänemark im Herzen Nordeuropas in den vergangenen Jahren gemerkt hat, dass die Welt gar nicht so friedlich ist. Das Sicherheitsgefühl hat stark abgenommen, auch wegen Grönland. Das wirkt sich nun auch auf der lokalen Ebene aus, im Kontext der Brandschutzvorschriften in Lokalen und Bars. Das wird sicher vieles verändern in Dänemark.