Michel Barnier, der Brexit-Unterhändler der EU, hat erfolgreich verhandelt. Am Ende gar zu erfolgreich? Nach den Informationen, die zur Verfügung stehen, hat sich die EU in den Verhandlungen mit Grossbritannien weitgehend durchgesetzt. Zum Beispiel soll die britische Regierung der EU vor dem Austritt umgerechnet rund 50 Milliarden Franken überweisen. Den rund 3,5 Millionen EU-Bürgern in Grossbritannien soll ein lebenslanges Bleiberecht gewährt werden. Und auch in der bis zuletzt strittigen Irland-Frage dürfte der Deal den Vorgaben der EU entsprechen. Die EU hat in den Brexit-Verhandlungen das Gewicht der verbleibenden 27 EU-Staaten in die Waagschale geworfen und ist, im Gegensatz zu Grossbritannien, geschlossen aufgetreten. Bleibt bloss ein Problem für die EU: Vielleicht ist der Deal so sehr nach ihrem Geschmack, dass das britische Parlament ihn für ungeniessbar befindet. Es gäbe dann gar keinen Deal – zum Schaden beider Seiten, auch der EU.