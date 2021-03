Der britische Brexit-Befürworter Nigel Farage tritt als Chef seiner Brexit-Partei ab.

In einer Video-Botschaft auf Twitter sagte Farage, nach 30 Jahren als aktiver Politiker sei nun die richtige Zeit für seinen Ausstieg gekommen.

Nigel Farage hatte die Brexit-Partei (engl. Brexit-Party) vor zwei Jahren gegründet, um sich für einen sogenannten «No-Deal-Brexit» einzusetzen – also für einen Ausstieg Grossbritanniens aus der EU ohne Abkommen. Die Brexit-Partei wurde im Januar 2021 in Reform UK umbenannt.

Seine Partei habe der konservativen Regierungspartei geholfen, Boris Johnson als Premierminister zu wählen und den Brexit umzusetzen, betonte Farage auf Twitter. Richard Tice löst ihn als Vorsitzenden der Reform UK ab.

Schlüsselfigur in Referendums-Kampagne

Vor der Gründung der Brexit Partei, von 2006 bis 2016, stand Farage der UK Independence Party (Ukip) vor. Auch diese Partei hatte er mitgegründet. Als Ukip-Chef war Farage eine Schlüsselfigur im Abstimmungserfolg der Brexit-Befürworter beim EU-Referendum am 23. Juni 2016.

Legende: Zum Rücktritt als Ukip-Chef sagte Farage: «Ich will mein Leben zurück.» Keystone

Am 4. Juli 2016 gab Farage sein Amt als Ukip-Parteichef ab. Er sah sein Ziel als erfüllt an, das Vereinigte Königreich aus der EU zu führen. In einer Videobotschaft stellte er klar: Während der Referendums-Kampagne hätte er gesagt: «Ich will mein Land zurück.» Nun sage er: «Ich will mein Leben zurück.»