«Wahrscheinlich» am heutigen Freitag will Trump den Kongress über die Veröffentlichung eines umstrittenen Memorandums zum FBI informieren. Das sagte ein ranghoher Regierungsmitarbeiter.

In dem bislang geheimen Papier geht es um Ermittlungen des FBI in der Russland-Affäre.

Verfasst wurde es von Mitarbeitern des Republikaners Devin Nunes, dem Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses.

Legende: Die Publikation des geheimen Papiers könnte den US-Sicherheitsapparat erschüttern. Reuters

Nach Berichten von US-Medien werden dem FBI in dem geheimen Memorandum Fehler vorgeworfen. Konkret soll es um die Überwachung von Carter Page gehen, einem ehemaligen Wahlkampfberater von Donald Trump. Nunes argumentiert den Zusammenfassungen zufolge, dass das FBI diese Überwachung auf eine fragwürdige Quelle gestützt habe.

Der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses hatte der Veröffentlichung am Montag mit der Mehrheit der Republikaner zugestimmt. Die Demokraten sprachen sich dagegen aus. Sie sehen in dem Memorandum einen Versuch, die Arbeit von Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre zu diskreditieren. Der Verfasser des geheimen Papiers ist ein Vertrauter Trumps. Das FBI äusserte erhebliche Bedenken gegen die Veröffentlichung.