Brexit-Befürworter in Grossbritannien befürchten, dass es wegen der schleppenden Gespräche mit Brüssel zu Verzögerungen kommen könnte.

Daher will die britische Regierung das Datum für den EU-Austritt in einem Gesetz festschreiben.

Sie wolle dem Parlament den 29. März 2019, Mitternacht, für die Scheidung vorschlagen, sagte ein Sprecher.

Das Datum kommt nicht überraschend, denn am 29. März 2017 hatten die zweijährigen Scheidungsverhandlungen mit der EU begonnen.

Am Donnerstag hatte die sechste Runde der Brexit-Gespräche zwischen London und Brüssel begonnen. Einer der wesentlichen Streitpunkte sind die Finanzforderungen der EU von schätzungsweise 50 bis 60 Milliarden Euro.

Ausserdem geht es um die Rechte der in Grossbritannien lebenden EU-Bürger sowie der Briten, die in anderen EU-Staaten leben. Geklärt werden muss auch der künftige Status von Nordirland, das zu Grossbritannien gehört, und der Grenze innerhalb Irlands.