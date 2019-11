Legende:

Der grosse Abwesende

Eigentlich ist jedes der EU-Länder in der EU-Kommission vertreten. So auch Grossbritannien. Doch die britische Regierung hat angekündigt, dass sie wegen der für den 12. Dezember geplanten Neuwahlen keinen Kommissar ernennen könne. Am 1. Dezember wird die Kommission demnach ohne einen britischen Vertreter starten.

imago images