Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana von Wales feiert heute ihren neunten Geburtstag.

Das britische Königshaus hat zum Anlass ein neues Foto veröffentlicht.

Das Bild wurde nach Angaben des Kensington-Palasts von Charlottes Mutter, Prinzessin Kate, aufgenommen.

In Strickjacke und Jeansrock lehnt die Mini-Royal an einem mit Blumen bewachsenen Geländer und lacht in die Kamera. «Alles Gute zum 9. Geburtstag, Prinzessin Charlotte!», teilte der Palast bei Instagram und X mit. «Danke Ihnen allen für die freundlichen Nachrichten heute.»

Legende: Zum neunten Geburtstag von Prinzessin Charlotte hat das britische Königshaus dieses Foto veröffentlicht. Keystone/ The Prince and Princess of Wales/Kensington Palace

Der Kensington-Palast veröffentlicht regelmässig Familienfotos. Eines der letzten Fotos, das Kate mit ihren Kindern zeigte, war von Nachrichtenagenturen wegen Bildmanipulation zurückgezogen worden. Kate übernahm anschliessend die Verantwortung und erklärte, wie viele Amateurfotografen mit Bildbearbeitung zu experimentieren.

Bei Prinz Louis’ Geburtstag am 23. April 2024 war unklar, ob William und Kate nach dem Photoshop-Skandal ein Porträt veröffentlichen werden. Doch auch von ihm wurde ein Bild mit Glückwünschen auf dem Kanal der Royals auf Instagram und X hochgeladen.