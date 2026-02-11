Ein Schütze hat in einer Schule in Kanada mehrere Menschen getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt.

Der mutmassliche Täter sei ebenfalls tot, erklärte die Polizei in der westlichen Provinz British Columbia.

Unter den mindestens sieben Toten befinde sich auch der mutmassliche Täter selbst, erklärte die Polizei in der westlichen Provinz British Columbia. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben um 13:20 Ortszeit (22:20 Uhr Schweizer Zeit) über Schüsse an einer weiterführenden Schule in der Gemeinde Tumbler Ridge informiert und habe bei Ankunft mehrere Tote entdeckt.

Zwei Verletzte seien per Helikopter mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital gebracht worden. Eine Person erlag ihren Verletzungen auf dem Weg ins Spital. Etwa 25 weitere Personen würden wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen behandelt.

Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Über den Hintergrund der Tat und das mögliche Motiv des Schützen war zunächst nichts bekannt. Auch zur Identität der Opfer machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Vorfälle mit Schusswaffen mit einer derart hohen Opferzahl gelten in Kanada als ungewöhnlich.