Suche nach Buckelwal in der Ostsee läuft weiter

Einsatzkräfte und Umweltschützer suchen weiter nach dem befreiten Wal.

Gerettet ist der Meeressäuger bisher nicht, denn sicher ist er erst im Atlantik.

Am Samstag hat es eine Sichtungsmeldung bei Wismar gegeben.

Einen Tag nachdem sich der auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand gestrandete Buckelwal befreit hat, geht die Suche nach ihm weiter. Umweltschützer und Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei sind seit dem frühen Samstagmorgen mit Booten unterwegs. Drohnen werden laut dem Sprecher der Wasserschutzpolizei bei der Suche aktuell nicht eingesetzt.

Auch Greenpeace und die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd sind nach eigenen Angaben an der Suche beteiligt.

Hinweise auf Sichtungen

Der befreite Buckelwal ist möglicherweise in der Ostsee bei Wismar gesehen worden. Dazu habe es am Samstagvormittag eine Sichtungsmeldung gegeben, sagte Diana Meyen, Sprecherin des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund. «Es sind Wal-Sichtungen gemeldet worden. Die sind bisher nicht bestätigt worden», sagte der Sprecher des Schweriner Umweltministeriums, Claus Tantzen, der dpa.

Wal-Drama an der Ostsee

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Das erschöpfte Tier schwimmt in der Lübecker Bucht, nah an den Küsten der Ostsee. Bildquelle: Keystone/Marcus Brandt. 1 / 8 Legende: Das erschöpfte Tier schwimmt in der Lübecker Bucht, nah an den Küsten der Ostsee. Keystone/Marcus Brandt

Bild 2 von 8. Der Wal schwimmt nun wieder in der Ostsee und wird von Küstenwachschiffen und Polizeibooten begleitet. Bildquelle: Keystone/Marcus Brandt. 2 / 8 Legende: Der Wal schwimmt nun wieder in der Ostsee und wird von Küstenwachschiffen und Polizeibooten begleitet. Keystone/Marcus Brandt

Bild 3 von 8. Wal in Sicht! Am Donnerstagmorgen schwimmt das Tier in der Lübecker Bucht. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt. 3 / 8 Legende: Wal in Sicht! Am Donnerstagmorgen schwimmt das Tier in der Lübecker Bucht. KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt

Bild 4 von 8. Am Montag war der Buckelwal in der Lübecker Bucht aufgefunden worden. Nun scheint der Meeressäuger sich befreit zu haben. Bildquelle: IMAGO/Susanne Hübner. 4 / 8 Legende: Am Montag war der Buckelwal in der Lübecker Bucht aufgefunden worden. Nun scheint der Meeressäuger sich befreit zu haben. IMAGO/Susanne Hübner

Bild 5 von 8. Gemäss dem Meeresbiologen Robert Marc Lehmann befindet sich der Meeressäuger in keinem guten Zustand. Die Haut sehe schlecht aus und er habe lange nichts mehr gegessen, sagte er der «Bild»-Zeitung. Bildquelle: IMAGO/Susanne Hübner. 5 / 8 Legende: Gemäss dem Meeresbiologen Robert Marc Lehmann befindet sich der Meeressäuger in keinem guten Zustand. Die Haut sehe schlecht aus und er habe lange nichts mehr gegessen, sagte er der «Bild»-Zeitung. IMAGO/Susanne Hübner

Bild 6 von 8. Mit einem Bagger hoben Retter am Donnerstag eine Rinne für den Wal aus. Bildquelle: IMAGO/Susanne Hübner. 6 / 8 Legende: Mit einem Bagger hoben Retter am Donnerstag eine Rinne für den Wal aus. IMAGO/Susanne Hübner

Bild 7 von 8. Voller Einsatz für den gestrandeten Buckelwal – auch in der Nacht. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Ulrich Perrey. 7 / 8 Legende: Voller Einsatz für den gestrandeten Buckelwal – auch in der Nacht. KEYSTONE/DPA/Ulrich Perrey

Bild 8 von 8. Das Medieninteresse am gestrandeten Tier war gross. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt. 8 / 8 Legende: Das Medieninteresse am gestrandeten Tier war gross. KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ziel der Einsatzkräfte ist es, den Wal zu finden und ihn weiter in tiefere Gewässer der Ostsee zu drängen. Im Idealfall findet der junge Wal den Weg von der Ostsee zurück in den Atlantik – laut Experten ein langer und schwieriger Weg. Wal-Sichtungen können Menschen auf der Homepage des Meeresmuseums und per Telefon über eine spezielle Nummer melden.

Sobald das Suchteam den Wal gefunden hat, wollen die Helfer über die nächsten Schritte entscheiden. Regen und Wolken erschwerten die Suche am Samstag. Ein Sender konnte an dem Tier nicht angebracht werden, da die Haut zu sehr erkrankt ist, sagte eine Expertin vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW).

Sorgen trotz überraschender Rettung

Der Buckelwal war am Montagmorgen auf der Sandbank entdeckt worden. Nach tagelangen Bemühungen zahlreicher Helfer hatte sich das Tier in der Nacht selbst von einer Sandbank vor Timmendorfer Strand durch eine per Bagger ausgegrabene Rinne freigeschwommen.

Nach der überraschenden Rettung des Wals vor Timmendorfer Strand machen sich Experten weiter Sorgen um den Meeressäuger. Das Tier schwamm am Freitagnachmittag aus der Lübecker Bucht in Richtung Mecklenburg, allerdings in Küstennähe und war zeitweise auch wieder in flacheres Wasser gekommen.

Warum der Wal vor Timmendorfer Strand aufgetaucht war, ist bislang unklar. Grosswale wie Buckelwale sind in der Ostsee nicht heimisch. Sie können nach Expertenangaben auf der Suche nach Nahrung Fischschwärmen folgen und in der Ostsee landen. Auch Unterwasserlärm könne eine Rolle spielen.