Ein US-Bundesrichter in Seattle hat das von Präsident Donald Trump verfügte Einreiseverbot für Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern vorläufig gestoppt. Die Entscheidung gilt landesweit.

Ein US-Bundesrichter in Seattle hat den von Präsident Donald Trump verfügten Einreisebann für Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern vorläufig gestoppt.

Die Entscheidung gelte landesweit und sofort, hiess es in der Urteilsbegründung, wie unter anderem die «Seattle Times» berichtet. Die Entscheidung hebe Trumps Exekutivanordnung per sofort auf, sagte der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Washington, Bob Ferguson. Er erwarte von der Bundesregierung in Washington D.C., dass sie das Urteil befolge.

Richter von George W. Bush ernannt

Der von den Demokraten regierte Bundesstaat Washington hatte die Klage eingereicht – nur drei Tage, nachdem der Einreisestopp vom Republikaner Trump verhängt worden war. Wenig später schloss sich auch der Staat Minnesota der Klage an.

Die Entscheidung in Washington traf mit James Robart ein Richter, der von Präsident George W. Bush, also von einem Republikaner, ernannt worden war. Er sah es als hinreichend belegt an, dass Einwohnern des Staates Washington irreparabler Schaden entstehen könnte, wenn der Einreisebann bestehen bleibt.

Widerspruch angekündigt

Das US-Präsidialamt kündigte wenige Stunden später am Freitagabend Widerspruch gegen den Entscheid von Richter Robart an. Die Grenzschutzbehörde hat Fluggesellschaften aber bereits grünes Licht für den Transport der betroffenen USA-Reisenden gegeben.

US-Bundesrichter Robart gab einer einstweiligen Verfügung des Bundesstaates Washington statt, der als erster gegen das von Trump erlassene befristete Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimischen Staaten geklagt hatte. Dieser Klage hatte sich der Bundesstaat Minnesota angeschlossen.

Fakten statt Fiktion eingefordert

Robarts Entscheidung galt umgehend für das gesamte Land, weil die Verfassungsmässigkeit von Trumps Dekret berührt ist.

Der Richter widersprach der Argumentation der Regierung, die als Begründung für den Erlass die Anschläge vom 11. September 2001 herangezogen hat. Seither sei von Bürgern der betroffenen sieben Staaten kein Angriff auf dem Boden der USA verübt worden, erklärte Robart. Damit Trumps Dekret verfassungsgemäss sei, müsse es aber «auf Fakten basieren» und nicht auf Fiktion.

Schwerer Schlag für Trump

Die Entscheidung Robarts ist ein schwerer Rückschlag für Trump. Das Präsidialamt zeigte sich gleichwohl überzeugt, dass Trumps Erlass «rechtens und angemessen» sei. Das Justizministerium werde so rasch wie möglich einen Eilantrag gegen die Entscheidung eines Bundesrichters stellen, erklärte das Präsidialamt. Dazu sagte ein Sprecher des Justizministeriums, man werde einen solchen Antrag nicht schon in der Nacht stellen.

Ein Sprecher des Aussenministeriums sagte, man berate mit dem Heimatschutzministerium, welche Auswirkungen das Urteil habe. Inwieweit Reisende in die USA von dem Urteil betroffen seien, werde so schnell wie möglich mitgeteilt.

Behörde gibt Transport von Passagieren frei

Die Grenzschutzbehörde hat nach Angaben eines Vertreters einer Fluggesellschaft bereits den Transport der betreffenden Passagiere freigegeben. Die Behörde habe in einer Telefonkonferenz mit Airlines mitgeteilt, dass USA-Reisende mit gültigen Visa an Bord gehen dürften, auch wenn sie aus den vom Einreisestopp betroffenen Ländern stammten. Die Fluggesellschaften sollten sich so verhalten wie vor Trumps Erlass, habe die Behörde erklärt.

« Niemand steht über dem Gesetz – auch nicht der Präsident » Jay Inslee

Gouverneur von Washington

Der Gouverneur von Washington, Jay Inslee, begrüsste die Entscheidung von Bundesrichter Robart. Sie sei ein Sieg für das Land, sagte Inslee und fügte hinzu: «Niemand steht über dem Gesetz – auch nicht der Präsident.»

Trump hatte am Freitag vergangener Woche den umstrittenen Erlass unterzeichnet, der einen 90-tägigen Einreisestopp für Bürger aus Syrien, dem Iran, Irak, Libyen, Somalia, den Sudan und dem Jemen vorsieht. Der Republikaner rechtfertigte den Einreisestopp mit dem Kampf gegen den Terrorismus und will damit ein Wahlversprechen umsetzen.

Weltweite Kritik

In den USA und weltweit stiess das Dekret auf heftige Kritik. Zahlreiche Menschen demonstrierten gegen die Politik des Präsidenten, in der sie eine Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Nationalität und Religion sehen.

Gebet für Flüchtlinge an JFK Rund 200 Muslime haben sich am New Yorker Flughafen John F. Kennedy zu einem Gebet für die Flüchtlinge und Migranten versammelt, die von US-Präsident Donald Trumps Einreiseverbot betroffen sind. «Wenn die Mächtigen nicht aufpassen, werden sie den grössten nicht-gewalttätigen Widerstand der amerikanischen Geschichte entfesseln», sagte einer der Redner bei der Versammlung am Freitag dem TV-Sender «Pix11» zufolge. Gesetze der 1960er Jahre hätten die USA für Einwanderer rund um die Welt geöffnet.



Demokratische Justizminister aus mehreren US-Bundesstaaten verurteilten Trumps Erlass. Auch aus den eigenen Reihen erfuhr Trump Widerspruch. US-Unternehmen äusserten sich ebenfalls skeptisch.

Verfahren in anderen Bundesstaaten

Vergangene Woche hatte ein Gericht in New York festgestellt, dass ein gültiges Visum für die Einreise im Einzelfall reicht.

Einige Gerichte haben bereits die Umsetzung eingeschränkt, jüngst eine Richterin in Detroit. Ein Bundesrichter in Virginia ordnete derweil an, dass die Regierung eine Liste aller Personen erstellt, denen die Einreise in die USA wegen der Sperre verweigert wurde.

Zehntausende Visa wiederrufen

Kurz vor dem Entscheid in Seattle war bekannt geworden, dass die USA in der ersten Woche des neuen Einreiseverbots nach Angaben des Aussenministeriums fast 60'000 Visa widerrufen haben.

Zuvor hatte ein Anwalt der Regierung von rund 100'000 annullierten Visa gesprochen. Der Staatsanwalt konnte nicht sagen, wie viele Menschen tatsächlich zurückgeschickt wurden, wie unter anderem die «Washington Post» berichtete. Alle Inhaber einer Green Card seien dagegen ins Land gelassen worden.