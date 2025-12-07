In einem Club im indischen Bundesstaat Goa ist ein Feuer ausgebrochen.

Mindestens 23 Menschen sind ums Leben gekommen, wie mehrere indische Medien unter Berufung auf die Polizei berichten.

Derzeit geht die örtliche Polizei davon aus, dass in der Küche des Clubs eine Gasflasche explodiert ist, was dann zum Brand geführt hat.

Goas Ministerpräsident Pramod Sawant bestätigte unter anderem auf der Plattform X entsprechende Berichte. Auch mehrere Touristen seien bei dem Brand ums Leben gekommen. Sawant hat eine Untersuchung angekündigt.

Ausgebrochen ist das Feuer gemäss Polizeichef kurz nach Mitternacht Ortszeit. Inzwischen sei der Brand eingedämmt worden.

Das Unglück ereignete sich den Berichten zufolge im Küstenort Arpora im Norden Goas, das wegen seiner Strände, seines lebendigen Nachtlebens und tropischen Klimas viele Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland anzieht.