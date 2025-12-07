In einem Club im indischen Bundesstaat Goa ist ein Feuer ausgebrochen.

25 Menschen sind ums Leben gekommen, darunter vier Touristen, wie mehrere indische Medien unter Berufung auf die Polizei berichten.

Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt.

Beim Brand sind 25 Menschen gestorben. Sechs weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Regierungschef des westlichen Bundesstaats, Pramod Sawant, auf X mit. Er habe eine richterliche Untersuchung angeordnet, um die Brandursache zu ermitteln. Vor Journalisten sagte er, es werde auch untersucht werden müssen, ob Sicherheitsvorschriften missachtet worden seien.

Mindestens vier Opfer seien Touristen gewesen, berichtete die Zeitung «The Times of India» unter Berufung auf die Polizei. Bei den übrigen Opfern handelte es sich demnach wahrscheinlich um Beschäftigte des Clubs.

Die Polizei hatte zunächst vermutet, das Feuer könnte durch die Explosion einer Gasflasche im Küchenbereich im unteren Geschoss des Clubs ausgelöst worden sein. Die Ursache sei aber noch unbekannt, zitierte «The Indian Express» später den Polizeichef von Goa. Ermittler schliessen nicht aus, dass Funken von Feuerwerkskörpern den Brand verursacht haben könnten.

Legende: Die verkohlten Innenräume des Nachtclubs, in dem in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen war. AP (07.12.2025)

Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich den Berichten zufolge etwa 100 Gäste im ersten Stock, wo eine Tanzfläche gewesen sei. Die Clubanlage, die sich auch als «Inselclub» präsentiert habe, stand demnach an einem Nebengewässer des Flusses Arpora. Für die Feuerwehr sei es schwierig gewesen, sich Zugang zum brennenden Club zu verschaffen. Die Löschfahrzeuge hätten etwa 400 Meter weiter weg geparkt werden müssen. Ausgebrochen ist das Feuer gemäss dem Polizeichef kurz nach Mitternacht Ortszeit.

Das Unglück ereignete sich im Küstenort Arpora im Norden Goas, das wegen seiner Strände, seines lebendigen Nachtlebens und tropischen Klimas viele Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland anzieht. In der Winterzeit herrscht im kleinsten indischen Bundesstaat in der Regel Hochsaison für den Tourismus.