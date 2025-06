Bei Schüssen auf Feuerwehrleute während eines Buschbrandeinsatzes im US-Bundesstaat Idaho sind am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mindestens zwei Menschen getötet und ein weiterer verletzt worden.

Die verletzte Person befinde sich im Spital und in stabilem Zustand, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf die Behörden.

Bei der Suchaktion einer Polizei-Spezialeinheit ist ein Mann tot neben einem Gewehr gefunden worden, woraufhin die Behörden die Suche nach dem Schützen einstellten und eine vorher ausgesprochene Ausgangssperre wieder aufhoben.

Die Polizei lieferte sich einen Schusswechsel mit dem Verdächtigen, aber es ist noch unklar, ob der Schütze getroffen und getötet wurde oder ob er sich selbst das Leben nahm. Auch das FBI war an der Suchaktion beteiligt, teilte dieses dem Sender CBS mit. Man habe «taktische und operative Unterstützung» geleistet, hiess es.

Der Vorfall ereignete sich am Canfield Mountain nahe der nördlichen Stadt Coeur d’Alene, einem bei Wanderern beliebten Ort.

Erste Informationen zu einem Feuer in den Bergen am Canfield Mountain waren laut Behördenangaben am frühen Nachmittag eingegangen. Dort waren die Feuerwehrleute laut dem Sheriff von Kootenai County, Robert Norris, bei ihrem Einsatz «aktiv unter Scharfschützenfeuer» gestanden. Der Sheriff sagte an einer Pressekonferenz, auch Polizeibeamte seien ins Visier genommen worden.

«Wir glauben, dass der Verdächtige das Feuer gelegt hat», sagte Norris auf der Pressekonferenz. «Das war ein totaler Überfall. Diese Feuerwehrleute hatten keine Chance.» Ihm zufolge seien auch Zivilistinnen und Zivilisten vom Berg heruntergekommen.

Rauch steigt auf in der Gegend um den Canfield Mountain ausserhalb von Coeur d'Alene.

Ein gepanzertes Polizeifahrzeug fährt in Richtung des Gebiets, in dem mehrere Feuerwehrleute angegriffen wurden.

Das Fahrzeug des Sheriffs von Kootenai County.

Das Motiv des mutmasslichen Schützen ist bislang nicht bekannt. Der Sheriff machte keine näheren Angaben dazu und fügte an, die Beamten arbeiteten noch daran, den Mann zu identifizieren.