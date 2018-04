Legende:

Alejandro Castro Espín, 52

Raúls einziger Sohn ist oberster Korruptionsbekämpfer und kontrolliert sämtliche Geheimdienste in Militär, Innen- und Aussenministerium. Alejandro ist zudem die rechte Hand seines Vaters im Nationalen Sicherheitsrat, der in einem Krisenfall die totale Macht im Land übernehmen kann. Niemand weiss, welche Rolle er in Zukunft spielen wird.

Reuters