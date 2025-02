Donald Trump deckte Wolodimir Selenski bei dessen Besuch in Washington mit Vorwürfen ein. Das Wichtigste in Kürze.

Der denkwürdige Trump-Selenski-Auftritt in sechs Punkten

Darum geht es: Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski im Weissen Haus ist völlig eskaliert. Trump überzog seinen ukrainischen Amtskollegen vor laufenden Kameras lautstark mit heftigen Vorwürfen. Dieser reiste daraufhin verfrüht ab. Die geplante Unterzeichnung des lange verhandelten gemeinsamen Rohstoffabkommens fand nicht statt.

Der erste Akt: Vor versammelten Journalistinnen und Journalisten forderte Trump Selenski auf, seine Haltung zum Krieg zu ändern: «Sie setzen das Leben von Millionen Menschen aufs Spiel. Sie riskieren einen Dritten Weltkrieg», sagte Trump und forderte Selenski auf, dankbar zu sein. Er unterbrach den ukrainischen Präsidenten immer wieder, während dieser versuchte, etwas zu erwidern. Stellenweise entwickelten sich heftige Wortgefechte.

Legende: Bei dem Treffen hätte es eigentlich um die Unterzeichnung eines Rohstoff-Abkommens gehen müssen. Die USA wollen von der Ukraine Rohstoffe haben, als Gegenleistung für Kriegshilfe. IMAGO/JIM LO SCALZO

Die Vorwürfe: «Ihr Land steckt in grossen Schwierigkeiten. Ich weiss, dass Sie nicht gewinnen werden. Sie werden das hier nicht gewinnen. Sie haben eine verdammt gute Chance, da heil rauszukommen, unseretwegen», sagte Trump aufgebracht und warf Selenski Undankbarkeit vor.

Die Forderung nach Dankbarkeit Box aufklappen Box zuklappen Flankiert wurde Trump von US-Vizepräsident J.D. Vance. «Herr Präsident, Herr Präsident, bei allem Respekt. Ich finde es respektlos von Ihnen, ins Oval Office zu kommen und zu versuchen, vor den amerikanischen Medien zu verhandeln», sagte Vance. «Gerade jetzt, wo Sie herumlaufen und Wehrpflichtige an die Front zwingen, weil Sie Personalprobleme haben, sollten Sie Präsident (Trump) dafür danken, dass er versucht, die Situation zu verbessern.» Mit Blick auf den von Russland 2022 begonnen Angriffskrieg gegen die Ukraine sagte Trump: «Wenn Sie unsere Militärausrüstung nicht hätten, wäre der Krieg nach zwei Wochen zu Ende gewesen.». Dann fügte der Republikaner hinzu: «Sie haben dankbar zu sein». «Das Problem ist, dass ich Sie dazu befähigt habe, ein harter Kerl zu sein», sagte Trump über Selenski. «Ich glaube nicht, dass Sie ohne die Vereinigten Staaten so ein harter Kerl wären.»

Dieser verschränkte die Arme, versuchte sich zu verteidigen und monierte, dass nach der russischen Annexion der Halbinsel Krim im Jahr 2014 niemand wirksam Kremlchef Wladimir Putin aufgehalten habe.

Die Warnung: Der US-Präsident drohte seinem ukrainischen Amtskollegen damit, die Ukraine im Kampf gegen Russland im Stich zu lassen, sollte es nicht zu einer Einigung mit Kremlchef Wladimir Putin kommen. «Sie werden entweder einen Deal machen oder wir sind raus», sagte Trump im Weissen Haus. «Und wenn wir raus sind, müssen Sie es ausfechten. Ich glaube nicht, dass das angenehm sein wird.»

Der Schlussakt: Trump beendete den Austausch schliesslich mit den Worten: «Ich denke, wir haben genug gesehen.» Anschliessend schrieb der US-Präsident auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social: «Er (Selenski, Anm. d. Red.) kann zurückkommen, wenn er zu Frieden bereit ist». Der ukrainische Präsident habe «die Vereinigten Staaten von Amerika in ihrem geschätzten Oval Office nicht respektiert.» Daraufhin verliess Selenski das Weisse Haus vorzeitig. Der ukrainische Präsident stieg in ein vor dem Westflügel geparktes Auto und fuhr in diesem davon, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Das Weisse Haus sagte eine geplante gemeinsame Medienkonferenz zwischen den beiden Staatschefs ab.