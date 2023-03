Der britische König Charles III. hat seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen.

Der Monarch ist offiziell von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren empfangen worden.

Der Monarch und die Königsgemahlin Camilla sind zuvor auf dem Berliner Hauptstadtflughafen BER gelandet.

Am Brandenburger Tor wurde Charles III. von der Berliner Bevölkerung empfangen.

Genau wie vorgesehen traten die britischen Gäste um 14.10 Uhr aus ihrem Flugzeug. Begrüsst wurden sie mit Salutschüssen. Erstmals fand der traditionelle Empfang mit militärischer Ehrenformation am Brandenburger Tor statt – der übliche Ort ist sonst am Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Die beiden Staatsoberhäupter hörten gemeinsam die Hymnen beider Länder und schritten an den Soldaten vorbei.

Für den Monarchen ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle – noch vor seiner Krönung am 6. Mai. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender begleiten Charles und dessen Gemahlin Camilla bis Freitag durch ihr Programm in Berlin, Brandenburg und Hamburg.

Strenge Sicherheitskontrollen vor Empfang in Berlin Box aufklappen Box zuklappen Die Zuschauer beim Empfang am Brandenburger Tor müssen strenge Sicherheitskontrollen durchlaufen. In einem eigens aufgestellten Zelt auf der Strasse Unter den Linden am Eingang des weiträumig abgesperrten Bereichs werden die Menschen und ihre Taschen wie am Flughafen durchleuchtet. Begleitet von Polizisten geht es danach in kleinen Gruppen zum Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor, wo sich auf beiden Seiten die Zuschauerbereiche befinden. In der Mitte findet das militärische Zeremoniell statt. Die ersten wartenden Menschen hatten sich nach eigenen Aussagen gegen 6.30 Uhr an den Absperrungen aufgestellt. Gegen 13.00 Uhr twittert die Polizei: «Mehr als 300 Besucherinnen und Besucher warten derzeit vor dem Kontrollzelt. Dort werden alle Personen und ihre mitgebrachten Taschen gescannt.» Etwa 1500 Zuschauer sollten Zugang erhalten, hiess es vor einigen Tagen von der Polizei. Unmut kommt zwischenzeitlich bei den Zuschauern innerhalb der Absperrungen auf, weil es zunächst keine Toiletten gibt. Mehrere Ausgänge der unterirdischen Bahnhöfe von U- und S-Bahn am Pariser Platz sind bis zum Nachmittag geschlossen. Busse werden umgeleitet. Autofahrer müssen weiträumige Verkehrsbehinderungen und Staus in Kauf nehmen. Die Polizei bittet, die Gegend zu umfahren.

Als erster Staatsgast überhaupt sollten Charles und Camilla dort mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor begrüsst werden – volksnah mitten in der Hauptstadt. Schaulustige warteten dort seit dem Morgen auf ihre Chance, die Royals aus der Nähe zu sehen. Einige Hundert wurden auf das abgesperrte Gelände am Pariser Platz gelassen.

Legende: Beim dreitägigen Besuch von Charles III. und Königsgemahlin Camilla erwartet die beiden ein reichhaltiges Programm. Keystone/JENS BÜTTNER

Nächster Punkt ist am Nachmittag ein Empfang zum Thema Energiewende und Nachhaltigkeit im Schloss Bellevue mit Akteuren aus Politik, Forschung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Am Abend gibt Steinmeier ein Staatsbankett für Charles mit rund 130 Gästen. Seine Tischrede will der König dem Vernehmen nach teilweise in Deutsch halten.

Legende: Am Brandenburger Tor wird der Monarch mit militärischen Ehren empfangen. Keystone/MICHAEL KAPPELER

Deutschland und Grossbritannien sind seit langem enge Partner, doch gilt der Besuch des Königs als Neuanfang. Vor genau sechs Jahren leitete die britische Regierung am 29. März 2017 den EU-Austritt offiziell ein, am 31. Januar 2020 wurde der Brexit vollzogen. Nun lasse man die «Wirren der Trennung» hinter sich und schaue gemeinsam nach vorn, hiess es vor dem Besuch aus dem Bundespräsidialamt.